Hace algunos años reveló que sostenía una relación de amistad con “El Sol”, ahora prefiere no hablar de él

Adriana dice que sigue manteniendo un lazo de amistad con Luis Miguel, pero es algo muy privado, de lo que prefiere no comentar en absoluto. (Foto: La Voz.) Story Highlights Aunque adicionó y no se quedó, no pierde el sueño por no ser parte de la serie que relatará la vida del cantante.

Asegura que prefiere hablar de sus proyectos personales y no exponer sus vivencias con Luis Miguel.

La actriz Adriana Fonseca lamentó no haber sido seleccionada para participar en la serie sobre la vida de Luis Miguel, ya que le hubiera gustado ser parte de ella.

“Hice casting, pero no me quedé, era para la RP”, indicó la actriz, quien dijo que aunque le hubiera encantado, ya es página pasada.

“Uno audiciona para miles de proyectos, en algunos quedas en otro no, no me lo tomo personal”, agregó.

Como todo casting en su carrera, Adriana considera que es una experiencia que suma a su currículum.

“Uno hace 500 mil castings y quedas en uno, hay otros que te llaman directamente y no haces casting, todo es relativo”, comentó.

“Sí, sí, pero es algo privado, no es que me incomode, pero prefiero hablar de mi trabajo, que de Luis Miguel”, puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/12/08/adriana-fonseca-hubiera-querido-bioserie-de-luismi/935656001/