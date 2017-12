No las hizo en su juventud, y en su regreso a la pantalla con la serie “La Casa de las Flores”, le costó mucho esfuerzo

Vero adelanta que en “La Casa de las Flores”, la veremos ¡como nunca antes!. (Foto: La Voz) Story Highlights Está encantada con la oportunidad de regresar a los foros, con algo tan distinto a lo que ha hecho.

Acepta que tiene mucho miedo de cómo el público reaccionará ante su nuevo trabajo en la televisión.

La actriz Verónica Castro reconoce que su regreso a la televisión con la serie “La Casa de las Flores” no ha sido nada fácil, un tanto por las nuevas tecnologías y formatos, pero un mucho por las escenas de cama que le tocó filmar, pues ni de joven las hacía. Sin embargo, asegura que, gracias al apoyo de Manolo Caro, pudo sacar adelante su trabajo.

“Hubo una escena que hago de cama, sí la hablé mucho con él y sí le dije: “Manolo, Manolo ¡por favor!, si no las hacía de joven ¿cómo ahorita?, no puedo, no puedo”, pero él es muy inteligente y me supo guiar”, señaló la actriz a su paso por la alfombra roja de los premios Fénix.

“Me hizo sufrir (Manolo Caro), porque hay que aguantar muchas cosas que me pasan en la serie, pero finalmente me hacía reír. A veces, yo me decía: “¿cómo le puede pasar esto, a una mujer?” y yo misma me contestaba: “claro, me puede pasar a mí y a cualquiera” entonces era un ir y venir en la historia”, agregó Vero, que está encantada con la oportunidad de regresar a los foros con esta serie, tan distinta a lo que había hecho a lo largo de su fructífera y exitosa carrera.

Debido a este tipo de situaciones, Verónica acepta que tiene miedo de cómo el público reaccionará a su trabajo.

“Tengo mis nervios, porque no sé si me la van a creer; hay muchas cosas que yo no me esperaba, y no sé si los agarré desprevenidos a ustedes (a la prensa), pero al público sí. Aunque lo que sí sé, es que la van a disfrutar mucho”, indicó.

No viviría con Cristian

Luego de que Cristian Castro asegurara en conferencia, que a él le gustaría tener a toda su familia viviendo con él, la actriz descarta en algún momento vivir con su hijo.

“No, a mí me gusta mi soledad, mi tranquilidad, mi paz”, expresó.

Para nadie es un secreto que Verónica ama a su hijo, pero igualmente tiene marcadas diferencias con él, lo que los ha llevado a no convivir regularmente.

Lamenta no poder ver a dos de sus nietos

La actriz lamentó que Valeria Liberman no le permita convivir con sus nietos Simone y Zaratustra, tanto como lo hace con la pequeña Rafaela.

“No me los dejan ver y ayer cumplió años mi Zaratustra amado y si tienen una cámara que lo pueda ver, le mando un beso a mi nieto precioso, y a mi Simone, por supuesto y a mi Rafaela, esa ya es mía, a esa ya me la regalaron”, puntualizó.

Desfiló por la alfombra negra de los premios Fénix, de la mano del escritor y director Manolo Caro. (Foto: La Voz.)

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/12/07/veronica-castro-sufre-con-escenas-de-cama/930909001/