La joven recibió críticas por supuestamente haberse inyectado los labios, y aseguró que las Pinal son bellas naturales

Sylvia Pasquel asegura que su nieta Michelle no se deja afectar por comentarios y críticas hacia su persona. (Foto: TV Azteca.) Story Highlights Aseguró que toda la descendencia Pinal, tiene boca sensual, nalgas sabrosas y buenas piernas.

Piensa que su nieta es blanco de toda clase de comentarios, pero sabe que a ella no le afectan.

Aunque Michelle Salas lució en unas fotografías unos labios más sensuales, la actriz Sylvia Pasquel negó que su nieta se los haya inyectado.

“Ella siempre ha tenido su boquita hermosa como la de nosotras las Pinal. No hay necesidad..

Para Sylvia, su nieta es blanco de toda clase de comentarios, muchos de ellos ociosos, pero conociéndola, sabe que no le afectan, porque ella siempre ha estado enfocada en cosas positivas.

Por otra parte, la actriz negó nuevamente, que vaya a participar en la bioserie de su madre Silvia Pinal, debido a que ni antes que estaba en Televisa, ni ahora que está en TV Azteca, hubo un acercamiento con ella.

“Ya me he cansado de contestarles que a mí nadie se me ha acercado, ni nadie me dijo nada. Yo estoy además en otro proyecto, en otra televisora, y no sería ético que trabajara al mismo tiempo en dos televisoras”, indicó.

Respetuosa del trabajo de Carla Estrada, productora de la bioserie de Silvia Pinal, la Pasquel no se siente frustrada ni resentida, de no haber interpretado a su madre en alguna etapa de su vida.

“A veces por algo no se dan las cosas, cuando es tuyo, ni aunque te quites, y cuando no es, ni aunque te pongas”, puntualizó.

La Pasquel dice que su nieta Michelle Salas brilla por sí misma, que es una chica exitosa, que trabaja y está al margen de dimes y diretes. (Foto: La Voz.)

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/12/07/sylvia-pasquel-defiende-su-nieta/930710001/