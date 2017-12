El protagonista aplaude el Premio Iberoamericano del Cine Fénix 2017, que le fue otorgada a la serie de Netflix

Luis Gerardo está muy orgulloso de lo logrado con “Club de Cuervos”, que obtuvo el Premio Fénix 2017 a “Mejor Serie de Comedia”. Aquí con Mariana Treviño y Stephanie Cayo. (Foto: La Voz.) Story Highlights Desde la primera temporada de la serie significó un gran reto para Luis Gerardo y todo el equipo.

Con “Club de Cuervos”, lograron la aceptación de los televidentes y suman ya su tercera temporada.

Reconoce que para el éxito, se buscaron escritores norteamericanos con experiencia en el formato.

La serie “Club de Cuervos” fue reconocida como “Mejor Serie de Comedia”, en la entrega del Premio Iberoamericano del Cine Fénix 2017, por lo que su protagonista, el actor Luis Gerardo Méndez agradeció dicho reconocimiento.

“Estamos muy contentos, porque es la primera vez que en los Fénix se premian series, y me parece que es un gran momento. Estoy muy contento porque “Club de Cuervos” fue la primera apuesta de Netflix para hacer una serie que no fuera global, sino que fuera un contenido local, pero no solamente en español, para México, sino para el mundo, fue una apuesta muy grande, que nos quitó muchas horas de sueño a Gary Alazraki, al equipo y a mí”, señaló el actor.

Aun cuando la primera temporada de la serie significó un gran reto para Luis Gerardo y todo el equipo de “Club de Cuervos”, lograron el éxito y ya suman tres temporadas de la misma.

“Nos lo tomamos muy en serio y fue una primera temporada muy dura, pero estamos muy contentos de tener el reconocimiento de la gente y de la crítica”, indicó.

Para la realización de la serie, el actor reconoce que buscaron escritores norteamericanos con experiencia en el formato, para asegurar el éxito.

“Como era la primera vez que Netflix pedía algo así, no nos podíamos equivocar, y entonces buscamos escritores norteamericanos, que se entrevistaron con futbolistas, dueños de equipos, con árbitros”, puntualizó.

El actor comparte con todo el equipo de "Club de Cuervos", el reconocimiento de Premios Fénix. (Foto: La Voz.)

