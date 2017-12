Los herederos de Carlos Colorado, fundador de la “Sonora Santanera”, se aferran a reclamar la denominación exclusivamente para ellos

Esta agrupación, liderada por la viuda e hija de Carlos Colorado, afirma ser la dueña absoluta del nombre, imagen y concepto de la Sonora Santanera. (Foto: Cortesía.) Story Highlights Norma Colorado, hija del fundador, celebra que las últimas resoluciones legales favorezcan a su familia.

Yolanda Almazán, viuda de Colorado, es la única dueña del nombre, pero el proceso no termina todavía.

El pleito legal les ha afectado tanto, que incluso no han podido celebrar los 60 años de agrupación.

Creada hace 62 años por el trompetista Carlos Colorado, La Sonora Santanera es un icono de la musical tropical en México, gracias a su sonido único, sin embargo, la muerte de su fundador (1986), trajo la separación de sus miembros, que fueron creando distintas sonoras con el mismo nombre, siendo La Única e Internacional Sonora Santanera, la más reconocida, sin embargo, los herederos de Colorado reclamaron legalmente el nombre y el litigio se vuelve cada vez más complicado.

Norma Colorado, hija de Carlos Colorado, señaló en conferencia, que celebran que las últimas resoluciones legales favorecen a su familia, principalmente a su madre, la señora Yolanda Almazán, que es la única dueña del nombre, pero lamentan que el proceso no termine ya y sean ellos los únicos que puedan ser llamados Sonora Santanera y no hasta los tachen de piratas y usurpadores.

“Es un sentimiento de coraje, te sientes indefenso de no poderle demostrar a la gente la verdad, que digan que nosotros somos los piratas. Para mí, la Sonora Santanera es un legado y una responsabilidad muy grande que nos dejó mi padre, yo traigo un nombre atrás, mi coraje es que ellos (La Única Internacional Sonora Santanera) ostenten algo que no les corresponde, porque la Santanera la creó mi padre, la hizo mi padre, es más, el nombre lo deben a Santana, Tabasco, lugar donde nació mi padre”, expresó Norma Colorado.

La Única Internacional Sonora Santanera, ganadores del Grammy Latino 2017 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional, son acusados por la viuda e hija de Carlos Colorado, fundador de la sonora, por usurpar el nombre. (Foto: La Voz.)

Este pleito legal por el nombre de la agrupación, les ha afectado tanto, que incluso no han podido celebrar los 60 años de agrupación pues las presentaciones que habían pactado para la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional, fueron canceladas hasta que no se finiquite el juicio.

“Yo ya tenía un contrato donde ya me habían dado una fecha, fuimos, nos dijeron: “si, adelante” y estás personas (La Única Internacional Sonora Santanera), llegaron con una resolución, que según decía que habían ganado, presentaron eso y en el Auditorio, muy amables, me dijeron: “no podemos hacer el concierto, hasta que no esté todo firme”. Me negaron el Auditorio por culpa de estos señores tratando de exponerme como para que yo tropiece”, indicó.

De acuerdo con Rosalba Becerril, abogada de la familia Colorado, el nombre le pertenece legalmente a Yolanda Almazán, viuda de Carlos Colorado, por tanto, es ella la única que puede usarlo.

“La única dueña de ese derecho patrimonial es doña Yolanda Almazán. Es un mito que está denominación Sonora Santanera pertenezca o haya pertenecido a la Única Internacional Sonora Santanera. Hasta este momento del juicio, se le está haciendo justicia a la viuda de Carlos Colorado y a su hija, porque hasta este momento, en dos instancias muy importantes, la han declarado la única dueña de la Sonora Santanera”, indicó la abogada.

Debido a que las últimas resoluciones han favorecido a Yolanda Almazán, iniciarán un proceso para impedir la presentación de otras agrupaciones que ostenten el nombre.

“Ya iniciamos acciones legales ante autoridades competentes, a efecto de cancelar eventos musicales en vivo sobre las diversas agrupaciones, en virtud de que carecen de las autorizaciones correspondientes, de esta forma vamos a evitar que se siga engañando al público”, agregó la abogada.

Asimismo, tomarán las medidas legales necesarias en contra de Sony Music, con quien aseguran, Almazán tenía firmado un contrato.

“Se han detectado muchas anomalías en los contratos con las disqueras, sobre todo con Sony Music, la señora Yolanda Almanza firmó un contrato en el año 2003 que está plagado de abusos, de contradicciones, que le daba el uso exclusivo a la agrupación de la señora Yolanda Almazán, y Sony Music contrata a La Única Internacional Sonora Santanera, que, además, ostenta una denominación que no le corresponde conforme a derecho. Sony Music no puede legalmente contratar a otra agrupación, porque tiene un contrato previo con la señora Almazán”, puntualizó.

