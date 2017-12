Se mostró muy dolida en las redes sociales, pero al ser cuestionada por la prensa no quiso hablar sobre su separación de Gabriel Soto

Geraldine ha posteado en sus redes sociales, comentarios alusivos al momento emocional que vive, pero nada ante cámaras, donde se ha cuidado de aparecer siempre con sus hijas, por quienes pide prudencia y respeto, negándose a hablar de su divorcio. (Foto: La Voz.) Story Highlights La actriz escribió en Twitter que nunca se termina de conocer a las personas y de lo falsas que pueden ser.

Gabriel y Geraldine se casaron en febrero de 2016, luego de mantener ocho años de relación y tener dos hijas.

Un mes después de haberse casado, se publicaron fotos de Gabriel cargando a Marjorie De Sousa en la playa.

Luego de que el actor Gabriel Soto concediera una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que aseguró que nunca tuvo relaciones sexuales con Marjorie de Sousa y que su divorcio no se dio por una tercera en discordia, Geraldine Bazán escribió un mensaje en su twitter, con el que deja ver su molestia por las declaraciones del padre de sus hijas

“Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas, cuanta falsedad…", escribió la actriz.

Sin embargo, cuando la actriz asistió con sus hijas a la inauguración del espectáculo navideño de una plaza comercial, y fue cuestionada sobre el tweet que escribió, evitó hacer comentario alguno.

“Hay niños, por favor. Están asustadas (mis hijas), con eso que hacen ustedes (preguntarle)”, expresó la actriz en medio de empujones.

Su historia

Gabriel y Geraldine se casaron en febrero de 2016, luego de ocho años de relación y dos hijas. Rodeados de amigos y familiares, celebraron su unión con una ceremonia mixteca en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, y después revelaron en una revista que se casaron por la iglesia en una ceremonia muy, muy íntima. Aunque no hay datos oficiales de que se hayan casado civilmente, ambos señalaron que sí lo hicieron.

Habrá que recordar que la relación amorosa de los actores, que inició cuando ambos trabajan en Colombia, pasó siempre por altibajos, que derivaron en separaciones a lo largo de los años que duraron juntos, aunque su punto de unión siempre fueron sus hijas.

Ya en 2013 se habían separado en los mejores términos, ella estaba trabajando y viviendo en Miami con su hija Elisa Marie y Gabriel en México, pero en una visita al actor, él sufrió un grave problema de úlcera estomacal y Geraldine lo llevó de emergencia al hospital, salvándole la vida, lo que él le reconoce y agradece.

Luego de este incidente, la actriz decidió dejar todo para atenderlo y cuidarlo. Esta entrega de ella, derivó en una reconciliación, una segunda hija (alea Miranda) y una relación aparentemente estable, aunque él siempre se mostró reacio a casarse con ella.

En 2016, ambos actores señalaron que contrajeron matrimonio, debido al pedimento de su hija Elisa.

El inicio de su ruptura

Apenas un mes después de haberse casado, se publicaron unas fotos de Gabriel cargando a Marjorie en la playa, lo que provocó el enojo de Geraldine, que se fue sola con sus hijas a un viaje a Perú. A su regreso, señaló a TV y Más que no era nada grato lo publicado por eso “lo tenía castigado.

“Definitivamente todas las mujeres me darán la razón, no es una situación agradable ver algo así, fuera de contexto o no, no está bien, definitivamente se ve como una falta de respeto. Seas novia o esposa, es una falta de respeto a una relación, por tal motivo, a mi marido lo tengo castigado y en la banca por juguetón", señaló tajante Geraldine.

Lo que le molestó a la actriz, es la posición en la que Gabriel puso a su familia, al comportarse de esta manera con una actriz con quien trabajaba.

"Este tipo de cosas de alguna manera me pone a mí en esta situación, sin deberla ni temerla, y más allá, pone a mis hijas en tipo de vulnerabilidad, que como mamá me darán la razón, una madre nunca lo va a permitir, entonces, por esa situación sí es complicado el que me ponga a mí, a su familia en esa situación", nos dijo en marzo de 2016.

Por lo dicho por Gabriel en reciente entrevista, desde ese momento el amor entre ambos se fracturó definitivamente, pero se mantenían unidos por sus hijas.

Luego de más de un año de más chismes, principalmente el de la paternidad del hijo de Marjorie de Sousa, y luego del supuesto noviazgo de Gabriel con Irina Baeva, los actores se están divorciando, en medio del escándalo.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/12/05/geraldine-evita-hablar-de-su-divorcio/923454001/