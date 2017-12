La tradicional charreada con la que agradecen su protección, se realizará este sábado y domingo en el Lienzo Charro Los Amigos, al sur de Phoenix

En la charrería hay suertes que ponen en riesgo la vida de los participantes. (Foto: La Voz) Story Highlights El sábado 9 y domingo 10 de diciembre, las charreadas iniciaran desde las 10 de la mañana.

Las nueve suertes charras se vivirán al máximo en el lienzo del 8608 S. 29 Avenida, en Laveen.

La entrada al espectáculo cuesta 10 dólares por persona, y se puede llevar bebidas y comida.

Las diferentes asociaciones de charros que ven acción en el Valle del Sol, se enfrentaran en el tradicional torneo que festeja a la patrona de la charrería, reuniendo a una decena de equipos charros y Escaramusas (Equipos femeninos), en una competencia no oficial.

El sábado 9 y domingo 10 de diciembre, las charreadas iniciaran desde las 10 de la mañana, y los equipos competidores incluyen a La Santa Cruz, Charros de Arizona, El Refugio, Regionales de Arizona y el Rancho Ochoa, entre otras escuadras participantes.

Las llamadas nueve suertes charras: la cala, las colas, los piales, el jineteo de toro, la terna en el ruedo, el jineteo de caballo, las manganas a pie, las manganas a caballo y el paso de la muerte, se vivirán al máximo en el lienzo ubicado en el 8608 S. 29 Avenida, en Laveen.

Jueces de la localidad calificarán y penalizarán cada suerte, algo que es medido en puntos acumulables para cada equipo. Los que acumulen mayor porcentaje serán los ganadores, y la premiación será después de la última charreada, la tarde del domingo.

Diferentes asociaciones de charros se enfrentarán en el tradicional torneo que festeja a la patrona de la charrería. (Foto: The Republic)

La entrada a este espectáculo cuesta 10 dólares por persona, pero se puede introducir al lugar las bebidas y comida que se desee consumir, en un ambiente familiar y que recuerda a los asistentes los competidos festivales en varias de las zonas campiranas de México.

Tomando en cuenta que se juegan la vida en muchas de las suertes en las que compiten, para los charros honrar a la Reina del Tepeyac desde la montura de un caballo, luciendo un traje de faena y practicando el deporte mexicano por excelencia, es una forma de dar gracias por los favores recibidos.

No obstante que no es un torneo oficial, ya que no está sancionado por la Federación Mexicana de Charrería, la competencia incluye la mayor parte de las suertes de una charríada normal y el público que asista disfrutará del sabor, el colorido y el ambiente de un evento cien por ciento mexicano.

La belleza de la mujer en la fiesta de los charros. (Foto: La Voz)

Muchos de los participantes practicaron el deporte de la charrería en México y lo han mantenido con sus hijos e hijas, al radicar en Phoenix. Desde los 7 años, muchos niños reciben la instrucción para saber dominar su cabalgadura y practican parte de las actividades charras.

Todo está listo para la ceremonia inaugural, que será tutelada por el Presidente de Uniones de Asociaciones Charras de Arizona y el estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Alfredo García/La Voz Equipos de charros locales participarán en el festejo. (Foto: La Voz)

