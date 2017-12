Prefiere no ser hipócrita y asegura que los aprecia, pero no tiene una buena relación con sus ex compañeros

Este reencuentro “obligado” con Fobia, nace porque la banda cumple 30 años de trayectoria.

Aunque Jay es parte fundamental de Fobia desde 1995, no es de los iniciadores de la banda (1987).

Tras anunciar el reencuentro con Fobia, Jay de la Cueva aceptó que no tiene la mejor relación con sus compañeros Leo de Lozanne, Paco Huidobro, Cha! e Iñaki, de ahí su seriedad en la conferencia de prensa, porque si algo no puede, es ocultar sus emociones.

“Yo creo que no puedo ser una persona que proyecte una cosa que no es, me gusta ser muy congruente con lo que soy, con ser transparente con las cosas. Me emociona mucho el hecho y el acto de que la gente nos pueda ver tocar juntos, antes que cualquier cosa, pero no tenemos la mejor relación, esa es la realidad, yo no voy a decir que somos los mejores amigos, porque no es la situación”, indicó el cantante, quien presentó sus hot dog Nathan’s.

Este reencuentro “obligado” con Fobia, nace porque la banda cumple 30 años, lo que llevó a Jay a dejar sus diferencias a un lado.

“Se celebran 30 años de la banda (Fobia), y la banda (el público) se lo merece, la gente se merece esa onda, y si los integrantes tenemos diferencias, nada es imposible de arreglar. Así con las cosas, sería deshonesto de mi parte decirte que nos amamos, es como si te encuentras a una ex novia, hay amor y cariño, pero ya no es lo mismo”, comentó el también integrante de Moderatto.

Aún con sus diferencias, Jay celebra que se haya dado esta reunión.

“Yo tengo mucho respeto por mis compañeros, los respeto mucho como músicos, por eso me junto con ellos, pero siempre hemos tenido como ideas distintas de cómo llevar un grupo, son cosas que pasan hasta las mejores familias, se rompen, se fracturan, pero al final, la música es lo que importa”, indicó.

Cabe señalar que aunque Jay es parte fundamental de Fobia desde 1995, no es de los iniciadores de la banda (1987).

El músico y cantante asegura que hay cariño por Leo de Lozanne, Paco Huidobro, Cha! e Iñaki, pero tienen ideas distintas de cómo llevar un grupo. (Foto: Ocesa.)

