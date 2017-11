El actor no quiere más problemas y prefiere no opinar sobre el conflicto entre Geraldine Bazán y Marjorie de Sousa

Julián Gil evita opinar sobre supuestos mensajes entre Geraldine y Marjorie. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights Se dice Bazán pidió a de Sousa hiciera la prueba de ADN a Matías, y comprobar que es hijo de Gabriel Soto.

Gil asegura que jamás ha pensado que Matías no sea su hijo, y ni siquiera puede imaginar en como reaccionaria.

Aceptó que, en algún momento, sí estuvo en contacto a través de mensajes de texto con Geraldine y Gabriel.

El actor Julián Gil evitó opinar sobre los mensajes que supuestamente le envió Geraldine Bazán a Marjorie de Sousa, pidiéndole que le hiciera la prueba de ADN a Matías, con el fin de comprobar que es hijo biológico de Gabriel Soto, pues considera que es un conflicto entre ellos tres, y además, él nunca ha dudado ser el padre del bebé.

“Yo no tengo mucho que opinar, ese es un problema entre ellos tres, yo la verdad estoy sorprendido, todavía estoy en shock, procesándolo. Yo nunca he pensado que Matías no es mi hijo, tendría que llegar ese momento y ese día para poderlo decir, ni siquiera lo puedo pensar, ni si quiera imaginar, sería lo peor que me pudiera pasar en la vida “, indicó.

Julián agregó que su postura ante las dudas que hay en la opinión pública de la paternidad de Matías, siempre ha sido la misma, él está seguro de ser el padre y si él también pidió la prueba, solo es por el proceso legal que entabló en su contra Marjorie de Sousa.

“Saben muy bien cuál es mi postura desde el día uno, lo que yo opino, saben mi proceder, tanto legalmente en ese caso específicamente; pero de lo que diga la publicación no tengo mucho qué opinar, insisto, eso es un problema de los tres”, señaló el actor a su llegada a la estación radial XEW.

Asimismo, Julián aceptó que, en algún momento, por este enredo, sí estuvo en contacto a través de mensajes con Geraldine y Gabriel.

“Nosotros nos mensajeamos en una ocasión (con Geraldine), también en dos o tres ocasiones con Gabriel, eso sí es cierto, de lo que salga en la revista no les voy opinar, demasiados problemas tengo yo, como para meterme en más”, expresó.

En este momento, el actor espera que pronto el juez le indique la fecha en que él y Matías se puedan realizar la prueba de ADN, principalmente para dejar las cosas muy claras y que ya se termine todo este mar de dimes y diretes respecto a a la paternidad del bebé, que es lo más importante para él.

“Esperando, con mucha ansiedad, contento, porque el juez ya se pronunció para que haga la prueba, lo que sí quiero, es que pongan fecha ya, sobre todo para callar bocas”, puntualizó.

