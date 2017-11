“Yo Sigo Aquí-Zona Preferente” es el nombre de la producción grabada en un concierto junto al mar de Acapulco

El CD+DVD fue grabado en un concierto realizado en el Princess Mundo Imperial de Acapulco.

Incluye temas como “Hazme Olvidarlo”, “Huele a Peligro”, “Leona Dormida”, entre muchos otros.

Sobre su vida piensa que es ejemplo de que sí se puede ser transformada por el poder de Jesucristo.

Con su inigualable voz, intacta, espléndida, Lupita D’Alessio festeja 45 años de carrera con el disco en vivo “Yo Sigo Aquí-Zona Preferente”, en el que se explaya en el terreno del romanticismo.

“Es un concepto que no conocía, estoy nerviosa, porque para este disco pensé que tenía que hacer algo más íntimo, con el que te sientas en tu casa a escucharlo y te sientas uno más, yo he visto películas americanas, románticas, en una playa, con foquitos, con mesas, con lamparitas”, indicó la intérprete, considerada la mejor voz de Latinoamérica.

Para este material de festejo, Lupita contó con la colaboración de su hijo César.

“Mis hijos siempre han estado en los eventos más importante de mi vida, son mis hijos, y siempre los tomó en cuenta. Yo le pregunté a la disquera que si no había problema (de que él participara) y me dijeron no, al contrario, y está apoyándome con tres voces maravillosas como Alfredo Algarín, Karen y César D’Alessio”, comentó.

En este CD+DVD que fue grabado en vivo en un concierto realizado en el Princess Mundo Imperial de Acapulco, Lupita incluye temas como “Hazme Olvidarlo”, “Todo a Pulmón”, “Huele a Peligro”, “Leona Dormida”, “Cóncavo y Convexo” y “Debut y Despedida”, entre muchas otras.

Los arreglos musicales de “Yo Sigo Aquí-Zona Preferente”, corrieron a cargo de Alejandro Carballo, quien, desde Madrid, España, trabajó para este proyecto tan importante para Lupita.

Tomas las críticas de manera constructiva

Luego de que saliera su bioserie, la cantante aseguró que, como todo, ha habido quien la critique y la tache que mala madre, pero también hay gente que la apoya.

“Las críticas malas las tomamos constructivas, ya sabíamos que se iban a levantar detractores, no les podemos caer bien a todos mis hijos y yo. Ya sabemos qué hay cosas malas y hay cosas buenas. Nuestro objetivo era contar la verdad y abrir la esperanza, una luz de que sí se puede ser transformada por Jesucristo, me parece que ese es el mensaje”, indicó.

Lupita incluye en este CD+DVD, muchos de sus éxitos y varios covers, que la llevan totalmente al terreno del romanticismo, en un escenario íntimo, en la playa, junto al mar de Acapulco.

Sobre la persona que dijo ser de su familia (su media hermana) y que está en desacuerdo con la historia que contó de su padre, Lupita evitó hacer comentarios.

“No hay una bioserie en donde no salga un pariente al final del día, yo no la conozco, solamente que haya vivido conmigo o se haya dormido conmigo, esa es una historia de mi padre, que no tiene nada qué ver conmigo”, señaló.

Aclara su “problema” con Juan Gabriel

Durante la presentación de su álbum, Lupita aclaró la diferencia que tuvo hace muchos años con Juan Gabriel, quien pretendía cobrarle en dólares por la producción de un disco.

“Pues no me pareció, imagínate, ¿te parece justo con una mexicana?, me di la vuelta y me fui, le dije “Síguele con Rocío Dúrcal”, señaló.

