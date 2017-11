Luego de convivir con el cantante, asegura que los ve curado y en muy buena condición de salud

Itatí sigue firme como protagonista de la bioserie de Silvia Pinal. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights Según la actriz, José José que está curado del cáncer de páncreas que lo aquejó los últimos meses.

Participó en la bioserie del cantante y convivió con él durante buena parte del proceso de filmación.

Ahora se prepara para ser parte de la producción que llevará a la pantalla la vida de la actriz Silvia Pinal.

Tras participar en la bioserie de José José, Itatí Cantoral tuvo la oportunidad de comer con él y asegura que está curado del cáncer páncreas que lo aquejó.

“Tuvimos una comida con el elenco, habla perfecto, gracias a Dios ya no tiene cáncer, súper lúcido, súper sano, se ve físicamente muy bien”, indicó la actriz.

Itati agradece que, gracias a José José, el tema “El Triste”, que compuso su padre Roberto Cantoral, sigue vigente.

“Abren la serie con “El Triste” y para mí, es de donde comemos, hasta la fecha, toda la familia Cantoral; “El Triste” habla de mi padre y me siento muy emocionada de ser parte de esa parte de la historia de mi papá”, señaló.

Empieza en diciembre bioserie de Silvia Pinal

Itatí cierra el año a tambor batiente, pues además de su participación en la bioserie de José José, viajará a Colombia para grabar una serie con Fox, y a su regreso, empezará las grabaciones de la bioserie de Silvia Pinal.

“Yo empiezo el 12 de diciembre, viajo a Colombia, porque tengo otra serie con Fox. Regreso a grabar la de Silvia, muy emocionada, porque todas somos Silvia Pinal, de verdad, cualquier actriz quisiera poder interpretar a esta mujer fuerte, a la pionera de la televisión, del teatro musical, a una productora increíble, política, madre, evidentemente la señora Silvia Pinal tiene una carrera increíble. Hablar de la señora Silvia es hablar de la historia de México”, señaló

Dispuesta a trabajar con Eduardo y Mayrín.

Luego de que en la presentación de la telenovela “Sin tu Mirada” se encontrarán Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina y Jorge Poza, la actriz expresó que estaría dispuesta a trabajar con ellos en una telenovela.

“Imagínate, seríamos un éxito, ya nosotros en el reggaetón, felices los cuatro, si es un éxito en el reggaetón, porque no va ser un éxito la serie de los cuatro, el programa de comedia donde sale Mayrín me gusta, pienso que es una actriz que puede hacer drama, comedia; Eduardo es el mejor actor de México, es mi ex marido, el padre de mis hijos y Jorge empezó en el cine, es un actor que tiene otra carrera brillante, por supuesto que con ellos tres trabajaría… ¿dónde tengo que firmar?”, puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/27/itati-cantoral-dice-jose-jose-no-tiene-cancer/899515001/