A pesar de que la gente tiene presente a Gonzalo Vega en la comedia que protagonizo por muchos años, la calidad actoral de Suárez dará otro matiz al personaje

58 años de carrera artística respaldan a Héctor Suárez ante cualquier reto histriónico, y "La Señora Presidenta" no es la excepción. (Foto: La Voz.) Story Highlights Gonzalo Vega produjo y protagonizó durante 23 años la obra teatral “La Señora Presidenta”.

La trayectoria de Héctor Suárez en el cine mexicano inició en 1964, con la producción El asalto.

El productor Alejandro Gou emprende el reto de reponer “La Señora Presidenta” con un nuevo elenco.

Tras la muerte de Gonzalo Vega, quien produjo y protagonizó durante 17 años de forma ininterrumpida y 23 en total, la obra teatral “La Señora Presidenta”, el productor Alejandro Gou emprende el reto de reponerla con el primer actor Héctor Suárez a la cabeza del elenco, pese a que Zuria Vega aseguró que la obra murió con su padre.

“Cómo bien lo dijo Zuria, “La Señora Presidenta” murió cuando murió su padre, y sí efectivamente, su versión, nosotros estamos a haciendo otra versión”, indicó el productor, quien confía en la calidad histriónica de Héctor Suárez, para encabezar una propuesta totalmente distinta a la de Gonzalo.

“Yo cuando compré los derechos dije: "¿quién puede hacer a “La Señora Presidenta” ?, y creo que nadie va a dudar de la trayectoria del señor Héctor Suárez; yo creo, me atrevo a decir, que Gonzalo Vega estaría orgulloso de que un Héctor Suárez hiciera este papel. Si yo hubiera tratado de traer un comediante nuevo, ahí sí le hubiera faltado el respeto a la trayectoria de Gonzalo”, indicó.

Hombre de teatro, de trabajo, de retos, Gou está al margen de querer entrar en polémicas y comparaciones ociosas, por lo que se concentra en su producción, en una puesta espectacular, ya que está feliz de que la obra lo eligió a él, y no al revés.

“Sabemos que Gonzalo hizo la obra 12,13 años (en realidad casi el doble), pero los autores de Francia me hablaron para decirme que los derechos estaban libres, que si no me los daban a mí, se los iban a dar a otra persona, y que a mí me habían elegido como productor para hacerla”, reveló Alex.

Para el productor, cada puesta es de la compañía que la representa, por tanto, las obras se hacen inmortales.

“La vida tiene que continuar, los dueños no son los actores, son dueños los autores, entonces imagínate, si no, no se volvería a poner “Jesucristo Súper Estrella”, “Los Miserables”. El teatro sigue y los autores siguen vivos, a través de quienes interpretan sus personajes”, puntualizó.

El productor Alex Gou asegura que las obras son de los autores no de los actores, por lo que producirá una “Señora Presidenta” totalmente distinta a la producida y actuada por Gonzalo Vega. (Foto: La Voz.)

