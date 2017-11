La actriz es parte del mundo artístico y cultural que ha contribuido a fortalecer de manera significativa la relación entre ambos países

Vero espera conquistar a las nuevas generaciones con su actuación en “La Casa de las Flores”, que produce y dirige Manolo Caro para Netflix. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights Inició en los 80 su idilio con el público italiano con la telenovela “Los Ricos También Lloran”.

Ahora regresa a la televisión a través de la serie “La Casa de las Flores” que grabó para Netflix.

La actriz Verónica Castro agradeció el Premio Italia-México, que la Cámara de Comercio Italiana en México y la Embajada de Italia en México, le otorgaron en reconocimiento a su carrera.

“Recibir este premio es tan bonito, este si no me lo esperaba ni de broma, porque es uno de esos premios más deseados de autores y compositores, y no sabía que premiaban actores también, en este caso me tocó a mí, por el acercamiento que hemos tenido Italia y yo”, señaló la actriz.

Por primera vez, este premio fue entregado a personalidades del mundo artístico y cultural que, a través de su trabajo y trayectoria, han contribuido a fortalecer de manera significativa los lazos entre ambos países.

Verónica inició en la década de los 80, su idilio con el público italiano, que siguió de principio a fin la telenovela “Los Ricos También Lloran”. El éxito de este melodrama y de sus subsecuentes trabajos, la llevaron en 1985 a protagonizar en Italia la telenovela “Felicità… dove sei” (“Felicidad… donde estás”).

Para recibir su premio, Verónica se acompañó de su hijo Michel Castro.

Quiere conquistar a las nuevas generaciones

Entusiasmada con regresar a la televisión a través de la serie “La Casa de las Flores” que grabó para Netflix, bajo la dirección y producción del cineasta y escritor Manolo Caro, Verónica confiesa que, aunque no le fue fácil volver a grabar luego de siete años alejada de los foros, porque ahora la propuesta, la dinámica y los formatos son otros, disfrutó de la realización, y espera que le guste al público joven.

“Trabajamos muy a gusto, muy intenso estuvo al final, ya estábamos todos cansados al final, pero creo que valió la pena, es algo bien distinto, nunca había hecho algo así y hay que aprender”, indicó la actriz.

Verónica comentó que, durante las grabaciones de la serie, enfermó en repetidas ocasiones, debido a los cambios de clima de las locaciones, pero esto no fue un impedimento para parar.

“Tuve mucho catarro, mucha tos, porque grabamos en el cerro, los cambios eran fuertes y no la pasamos bien, nadie, en mi caso, obviamente la edad te pasa la factura”, expresó.

Con esta serie, Verónica inicia un nuevo camino en su carrera, lo que representa un reto en todos aspectos, que espera la lleve a conquistar a las nuevas generaciones.

“Eso espero, que a ustedes (los jóvenes) le guste mucho y la reciban bien, vamos ver si le funciono al público, porque finalmente son los que pagan, compran, ven y apagan”, señaló.

Al tanto de la salud de “El Loco”

Sin querer ahondar en el tema, Verónica Castro aseguró que Iván Valdés, nieto de Manuel “El Loco” Valdés, la ha mantenido informada sobre el estado de salud del actor.

“No he hablado con él, pero sí estamos en contacto, Iván ha sido muy cariñoso y muy correcto conmigo”, indicó.

Acerca de la supuesta ayuda económica, que ha trascendido que le brinda al padre de su hijo Cristian, Vero no quiso hacer comentario alguno.

“Yo no sé, no quiero hablar de eso”, indicó.

No le gustaría que se hiciera bioserie de su vida

Sobre la posibilidad que se hiciera una serie sobre su vida, la actriz descarta la posibilidad, debido a que, a lo largo de su carrera, nunca ha ocultado nada, por lo que el público todo sabe y nada les sorprendería. “Qué van a decir que no sepan ya”, indicó.

Desconoce si Cristian ya firmó el divorcio

Para nadie es un secreto que la relación entre Verónica y Cristian, ha pasado por momentos muy difíciles, debido a los arrebatos del cantante, que siempre se ha conducido bajo su propio criterio, por lo que ella prefiere mantenerse al margen de la vida personal de su hijo, lo que sí le molesta es que lo etiqueten como “un gigoló”, por su disipada vida amorosa.

“Yo no sé si se casó otra vez, si se divorcio… es un coqueto, no le pongan palabras extrañas (gigoló)”, puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/24/veronica-castro-reconocida-italia-mexico/892949001/