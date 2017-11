La experimentada actriz confía totalmente en el trabajo de la productora para trabajar una serie sobre su vida

Sin duda, en la bioserie aparecerá el momento en que Diego Rivera pintó su retrato, una de las joyas más valiosas para la actriz. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights “Silvia Pinal... frente a ti”, es el nombre de la bioserie que empezará a grabarse próximamente.

La actriz de 86 años de edad considera que la producción será un homenaje a su trayectoria.

Aunque desconoce quién será parte del reparto, confía plenamente en el trabajo de Carla Estrada.

Con casi 70 años de carrera artística, en cine, teatro y televisión, Silvia Pinal, quien es considerada una de las máximas estrellas de México, confía plenamente en que Carla Estrada producirá una gran serie de su vida, por lo que ha dejado todo en sus experimentadas manos.

“No he tenido mucha información sé de dos o tres personajes que son muy importantes y conozco a los actores que los van a hacer, pero tengo mucha confianza en Carla, ella es una mujer que ha trabajado, vivido, y sabe muy bien lo que tiene que hacer”, indicó doña Silvia, que a sus 86 años de edad luce espléndida.

La actriz estuvo presente en la misa que se celebró en el foro 8 de Televisa por el inicio de las grabaciones de “Silvia Pinal... frente a ti”, y agradeció el que Televisa haya permitido que se contará su historia a través de una bioserie, porque eso significa un homenaje a su carrera.

“Así lo entiendo (como un homenaje), porque nunca me habían propuesto hacer una cosa así, y el hacerlo aquí, en mi casa, porque sí es mi casa (Televisa); desde que se inició Televisa, yo he estado aquí y aunque han pasado muchos problemas, muchos sin sabores, hemos estado juntos”, indicó.

Sobre la postura de Enrique Guzmán de no permitir que se utilice su nombre, la actriz prefiere no darle importancia.

“De eso no estoy segura, ni sé qué pasó, si él no quiso por algo será, no me tiene con cuidado, ni me interesa”, expresó.

Sin embargo, doña Silvia señaló que sí es necesario el papel de Enrique en la bioserie.

“Sí, porque ha sido parte de mi vida, pero todo se puede arreglar”, indicó.

Silvia Pinal confía en la manera en que Carla Estrada contará su vida. (Foto: Televisa.)

Su serie, “un caso de la vida real”

Retomando el formato de su programa “Mujer, Casos de la Vida Real”, donde Silvia Pinal contaba la historia de diferentes mujeres, es como Carla Estrada retratará la vida de la diva del cine.

“Silvia va a narrar como lo que hacía en “Mujer Casos de la Vida Real”, ahora le toca sobre su vida, antes contaba la historia de otras mujeres que tuvieron problemas, y ahora ella nos va a contar sobre su vida”, indicó la productora.

La actriz presidió la misa de inicio de grabaciones de su bioserie. 78 años de carrera en cine, teatro y televisión, avalan este reconocimiento a Silvia Pinal. (Foto: Francisco Morales/La Voz.)

