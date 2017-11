El actor colombiano ha logrado destacar con gran éxito en telenovelas producidas en México

Sebastián suma importantes trabajos en tres temporadas de “El Señor de los Cielos”, “Anónima” y “El Chema”, entre otras. (Foto: Lynne Peters.) Story Highlights Tiene 14 años de carrera, y se inició en producciones como “Los Reyes” y “Sin Senos no hay Paraíso”.

Para el actor, México es una ventana al mundo, y la oportunidad de internacionalizar su profesión.

Con su papel de Jaime Rosales en la telenovela “Las Malcriadas”, el actor colombiano Sebastián Caicedo, cumple su sueño de trabajar en una producción mexicana, lo que le permite el primer paso para internacionalizar su carrera.

“Estoy feliz de poder venir a hacer telenovelas a México, porque definitivamente México es una ventana al mundo, yo amo trabajar en mi país, no lo descuido, pero el hecho de venir a México es internacionalizar mi carrera, es la oportunidad de que me conozcan en todo el mundo”, señaló el actor colombiano, a quien vimos en “El Chema” como Eleazar “El Tostado” Yepes.

Gracias a su papel en “Las Malcriadas”, Sebastián ha recibido propuestas para seguir trabajando en México

“Ya he estado haciendo audiciones para otros proyectos en diferentes televisoras, pero existe la posibilidad de hacer una segunda temporada de “Las Malcriadas”, y yo feliz, lo más importante es trabajar”, indicó.

Incluso, Sebastián, quien tiene 14 años de carrera, misma que inició en importantes producciones colombianas como “Los Reyes” y “Sin Senos no hay Paraíso”, ha pensado en establecerse en México, junto a su novia, la también actriz Carmen Villalobos, quien tiene una destacada trayectoria en Telemundo.

“Sí es una gran posibilidad, mucha gente cree que vivimos en Miami, por el trabajo que tiene Carmen con Telemundo, pero nuestra base es Colombia y tenemos ganas de venirnos a vivir a México”, expresó.

Con nueve años de noviazgo, la relación entre Sebastián y Carmen es más que sólida y de apoyo mutuo en sus carreras, sin embargo, las últimas semanas no han sido sencillas para ninguno de los dos, pues en sucesos familiares importantes, no han podido estar juntos, debido a su trabajo en México.

“La distancia es muy difícil, porque nunca vas a decir: “ya me acostumbré”, con Carmen tenemos ese trato, cuando uno no está trabajando, viaja para ver al otro, pero nos tocó estar trabajando los dos, cuando sucedieron cosas importantes y no ha sido fácil, falleció mi suegro y solo alcancé a estar con ella dos días; tocó mi cumpleaños, son fechas sensibles, pero ahí la sobrellevamos, ya son nueve años y hacemos de la distancia nuestra amiga”, puntualizó el actor.

Tiene un noviazgo de nueve años con la también actriz Carmen Villalobos. (Foto: Lynne Peters)

