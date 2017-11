Después de la serie “American Horror Story”, ha tenido otras oportunidades sin los clásicos papeles ofrecidos a los actores latinos

El actor no descarta volver a trabajar en la cinematografía mexicana donde dio sus primeros pasos.

A pesar del idioma, su idea fue siempre buscar oportunidades y el éxito en el mercado anglosajón.

A pesar del idioma, su idea fue siempre buscar oportunidades y el éxito en el mercado anglosajón.

El haber podido interpretar a Bruce, un asesino serial en la serie “American Horror Story”, le ha abierto el panorama al actor mexicano Miguel Sagaz, quien después de años de luchar por conseguir un papel en Hollywood, demostró que los latinos tienen la capacidad de interpretar cualquier tipo de personajes.

“Que me dieran la oportunidad de estar en esta serie fue algo enorme, porque generalmente, como mexicano, tienes más acceso a castings, cuando buscan a alguien latino y esto ha sido parte de nuestra pertenencia, que tenga acento, que luzca de cierta manera, eso ha sido parte de la lucha en Hollywood, y que me llamarán para un personaje donde no era latino, ni mexicano, fue enorme para a mí, porque poco a poco vamos rompiendo estereotipos”, indicó.

Tras su participación en la séptima temporada de “American Horror Story”, el actor no descarta volver a trabajar a México.

“Sí me gustaría regresar a México, me veo viviendo en Los Ángeles, pero siempre sin dejar de ir y a regresar a mi país, me gustaría mucho trabajar en mi idioma, no es que no haya tenido oportunidad, de hecho, empecé en el cine mexicano, sí trabajé en México, no fue al nivel que yo quería, pero lo hice”, expresó el actor en exclusiva para La Voz.

Aunque dio sus primeros pasos en el cine mexicano, su idea fue siempre buscar oportunidades en el mercado anglosajón, por lo que dejó todo lo andado en México para buscar oportunidades en Los Ángeles.

“Yo estudié en Boston y luego estuve cinco años en México, pero yo seguía con la espinita de trabajar en Estados Unidos, porque sabía que podía hacer mucho más y ahora, después de “American Horror Story”, sé que vienen más cosas buenas”, indicó.

Tras su participación en la serie, el actor tiene proyectos en puerta que espera concretar muy pronto.

“Se están abriendo puertas muy interesantes y espero pronto compartir mis proyectos”, puntualizó.

