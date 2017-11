La actriz ha destacado por sus papeles en varias telenovelas y películas mexicanas de gran éxito

Ha ido sumando aplausos y reconocimientos, como el que le hace el público como Polita.

Talentosa, segura de sí misma, la actriz Michelle Rodríguez deja a un lado los estereotipos de belleza y, como pocas figuras en este momento, brilla en televisión (“40 y 20”), teatro (“La Estética del Crimen”) y cine (“Cómo Cortar a tu Patán”), algo que acepta, en su adolescencia veía como un imposible.

“En algún momento de la vida sí me sentí insegura, creo que la seguridad hay que reforzarla todos los días. De muy chiquita, en la secundaria, en la primaria… son cosas que quién sabe de dónde aprendimos, las memorizamos, porque dices: “en la tele no sale una actriz con estas caracterizas físicas, seguramente no me va a tocar, lo veo lejano”, y justamente creo que eso es lo que me ha impulsado mucho”, comentó la también cantante y standupera.

El que no tenga un físico estilizado, no es una limitante para Michelle, actitud que hoy la ha convertido en una motivación para el público.

“Yo soy firme en mi convicción, que uno vale por lo que hace, por lo que es, y no por cómo se ve; somos un montón de cosas que nos caracteriza, no sólo lo que nos viste o nos acomoda, y me hace muy feliz demostrarlo y que el público se sienta motivado. Una señora me decía: “no tienes complejos y eso me emotiva” y también eso me motiva a mí”, indicó.

Michelle ha ido poco a poco, sumando aplausos y reconocimientos, como el que le hace el público a tenerla presente con personajes como el de Polita en la telenovela “Amores Verdaderos”, o ahora como la terrible Toña, de la exitosa serie “40 y 20”.

“Es muy chistoso que me ven la calle y me digan Polita, es una cosa muy bonita que la gente te recuerde por tu trabajo, aunque ahora ya me ven me dicen La Toña”, señaló,

Los buenos resultados de “40 y 20”, donde Michelle comparte créditos protagónicos con Jorge “El Burro” Van Rankin y con Mauricio Garza, los lleva ya a la grabación de la cuarta temporada.

“Al público le ha gustado mucho la serie y ya empezaremos la cuarta temporada”, puntualizó.

