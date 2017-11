Luego del éxito en serie como “El Señor de los Cielos”, el actor espera captar la atención de sus seguidores en esta nueva producción

Lamba da un paso muy importante en su carrera al recibir su primera oportunidad protagónica en Telemundo. (Foto: Telemundo.) Story Highlights El actor mexicano compartió que desde hace varios meses está radicando en Estados Unidos.

Ahora está en una historia que narra la vida de dos familias que enfrentan tras un trágico accidente.

Su personaje abusa del alcohol, lo ha hecho reflexionar y recomienda cuidar la forma de beber.

Luego de haber participado en “El Señor de los Cielos”, Lambda García protagoniza para Telemundo, “Sangre de mi Tierra”, una historia que narra la vida de dos familias quienes se enfrentan tras un trágico accidente.

“Es una serie completamente original, la escritora es la misma de “La Patrona” y “Señora Acero”. “Sangre de mi Tierra” es una historia de dos familias, yo mató a alguien en un accidente por haber consumido alcohol en exceso y eso obviamente tiene repercusiones, y luego vienen una serie de cosas para que las familias se vuelvan a reencontrar”, indicó el actor mexicano.

Lamba compartió que desde hace varios meses está radicando en Estados Unidos, trabajando en esta serie al lado de Ana Belena.

“Me fui a Miami desde marzo, estuve grabando la serie con Telemundo que ya se estrenó este 21 de noviembre y está muy padre, y en una de esas, estará en una de estas plataformas digitales tan importantes que ahora están en boga”, indicó.

La situación de tragedia que enfrenta su personaje a causa del exceso de alcohol, ha hecho reflexionar al actor, por lo que aconseja a los jóvenes a cuidar al máximo su forma de beber.

“Es importante ser responsable, no está mal tomar, pero no hay que tomar en exceso, si tomas. hay que agarrar un taxi, no exponerse, ni exponer a los demás, porque el alcohol es de las tres principales causas de muerte”, puntualizó.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/20/lamba-garcia-en-sangre-de-mi-tierra/881107001/