Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, casi termina la gira que ha sido muy seguida por todos sus fans. (Foto: Armando Delgado/La Voz)

Las cantantes mexicanas anunciaron el lanzamiento oficial del CD-DVD Versus world tour.

El disco se grabó en la Arena Ciudad de México con más de 50 mil fanáticos y con 35 temas.

Las cantantes mexicanas anunciaron el lanzamiento oficial del CD-DVD Versus world tour.

El disco se grabó en la Arena Ciudad de México con más de 50 mil fanáticos y con 35 temas.

GUADALAJARA, Jalisco. -Con ambas en escena, en vestidos claros brillantes, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi salieron de en medio del escenario para interpretar "Más buena", una de sus colaboraciones.

Cerca de 9 mil personas disfrutaron del espectáculo que continuó con Alejandra Guzmán interpretando "Hey güera" y Gloria Trevi cantando "Papa sin catsup", ya vestida en negro con detalles rojos.

Sensuales, entre patadas y splits en el escenario, conquistaron al público en el Auditorio Telmex, donde comenzaron su presentación -que duraría alrededor de tres horas.

La noche siguió con "Mala hierba" de Alejandra Guzmán, quien durante el día aprovechó para visitar a amigos, comer con ellos y pasear por la Ciudad, momentos que dejó plasmados en fotografías.

"Buenas noches Guanatos City. Bienvenidas a Versus. Nos van a ver a Trevi y a mí despedazándonos canción por canción (...) ya es la ˙última etapa de la gira, así que les va a tocar lo mejor", dijo Alejandra Guzmán.

"Yo siempre quise ser artista, pero por el reventón", añadió antes de continuar con temas como "Un día de suerte" y "Lipstick".

Trevi no paró de arrancar aplausos y gritos con temas como "Vestida de azúcar", "El favor" y "Cinco minutos".

El espectáculo ha sido bien acogido por los fanáticos y pudiera repetirse en una segunda temporada. (Foto: Armando Delgado/La Voz)

"Gloria a Dios y gloria a toda mi raza de Guadalajara. Esta noche es una noche demasiado fuerte para mí, porque la vida no deja de ser una maestra, me enseña que los "te quieros" no nos los debemos de guardar", apuntó Trevi.

Fue al interpretar la canción "Gloria" que los fans iluminaron el escenario con el flash de sus celulares, actividad que promovieron con el hashtag #IluminemosaGloria

"Aquí en Guadalajara fue uno de los primeros lugares donde me pusieron el hombro para que me volviera a levantar. Te imaginas lo que siento cuando oigo tu grito (...) ahora te imaginas lo que voy a sentir cuando todos ustedes se vayan (...) en ese momento viene esa amiga que t˙ y yo tenemos en común que se llama soledad", añadió Trevi.

La noche tuvo sus puntos más altos con "Pelo suelto", "Mi peor error", "Todos me miran", "Eternamente bella" y "Cuando un hombre te enamora".

