Asegura que será la oportunidad de mostrar facetas más humanas del cantante, algo que podría asombrar a muchos en cada uno de los capítulos

En la bioserie de Luis Miguel, Vanessa dará vida a Rosy Esquivel, recientemente fallecida, quien fuera su primera publirrelacionista.

La actriz asegura que el público conocerá lo que ha sido la vida de Luis Miguel, más allá de los escenarios.

Aunque la actriz no ha tenido contacto con Luis Miguel, de joven sí lo tuvo porque su padre conocía a Rey.

Ahora que la actriz participa en la bioserie de Luis Miguel, ha podido conocer más la parte humana del cantante, lo que asegura, sorprenderá al público, porque, aunque su vida parece muy conocida, realmente hay muchas verdades que se revelarán.

“Esta experiencia a mí me ha acercado nuevamente, no solo a la leyenda, al artista, sino a la parte humana de Luis Miguel, que es la que me tiene perdidamente enamorada de su historia”, señaló la actriz.

En la bioserie de Luis Miguel, Vanessa dará vida a Rosy Esquivel, recientemente fallecida, quien llevara las relaciones públicas de “El Sol”, desde que comenzara su carrera a los 12 años de edad.

“Interpretaré a Rosy Esquivel, su jefa de prensa, estuvo con él más de diez años”, comentó.

A través de esta historia, la actriz asegura que el público conocerá y se sorprenderá de lo que realmente ha sido la vida de Luis Miguel, más allá de los escenarios.

“Luis Miguel representa mucho más que la mejor voz latinoamericana que hemos tenido contemporáneamente; representa también un hombre que desde niño se ha enfrentado a situaciones muy fuertes, y que ha pagado un precio muy alto para poder mantener con excelencia el lugar que tiene. Poder acercarse a este lado humano, va a sorprender a todo el mundo”, señaló.

Aunque hasta el momento, la actriz no ha tenido contacto con Luis Miguel, recuerda que de joven sí lo tuvo.

“Cuando éramos jovencitos, mi padre, Tito Bauche, que en paz descanse, fue amigo de Luis Rey (padre de Luis Miguel), y coincidimos, porque yo era súper fan de él”, puntualizó.

