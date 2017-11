La actriz solamente pretende llegar a un buen acuerdo legal para no perjudicar a su hijo de cuatro años de edad

Aleida estuvo unida a Glogovsky durante 12 años, cuatro de novios y ocho de casados

Desde hace un año la relación se había venido desgastando y finalmente decidieron separarse.

Están en buenos términos, no quiere quitarle a Pablo sus derechos, pero exige cumpla con sus obligaciones.

Desde hace un año la relación se había venido desgastando y finalmente decidieron separarse.

Están en buenos términos, no quiere quitarle a Pablo sus derechos, pero exige cumpla con sus obligaciones.

Tras haber anunciado que está en proceso de divorcio del empresario Pablo Glogovsky, la actriz Aleida Núñez aseguró que no quiere pleitos, solo desea llegar a un buen acuerdo legal, a una pensión justa, por el bien de su hijo Alexander, de cuatro años de edad.

“Yo antes de pelarme con él, lo que quiero lograr es que estemos bien y lleguemos a un acuerdo, porque no quiero tener un hijo con baja autoestima, triste, llorando, con depresión, porque de por sí, el proceso de divorcio es difícil, no hay que hacerlo aún más con pleitos. Eso, muchas mujeres no lo entienden y hacen hasta lo imposible para seguirse peleando y que tu ex no vea a tu hijo, yo no, yo lo único que quiero es el bien de Alexander”, señaló.

Aleida estuvo unida a Glogovsky durante 12 años, cuatro de novios y ocho de casados, pero desde hace un año la relación se había venido desgastando, hasta que hace unos meses decidieron separarse y ahora están en proceso de divorcio, y aunque están en los mejores términos, ella sí es muy clara en lo que a su hijo se refiere, no quiere quitarle a Pablo sus derechos como padre, no quiere pelear con él, pero exige cumpla con sus obligaciones.

“Ese es uno de los temas más delicados, cuando hay un divorcio, el tema legal es difícil, ahorita estamos en todo el proceso de ver lo de la pensión, los gastos reales que se tienen en un hijo; muchas veces no es que te quieras elevar, el costo de vida es alto, lo único que quiero que me dé, es lo justo para mi hijo”, indicó la actriz.

Por el momento, la actriz tiene la custodia de su hijo, quien considera debe permanecer a su lado.

“Lógicamente, por ahora, tengo la custodia del niño, él me ha comentado que quisiera tenerla, pero yo no voy a permitir eso, mi hijo es mío, también de él, pero por su edad, es conveniente que él esté conmigo”, puntualizó.

