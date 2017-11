Hija de reconocidas figuras del espectáculo mexicano, prefiere ahorrar para su futuro y agradece la oportunidad de interpretar a Silvia Pinal

Mía debutó como actriz en el musical “Annie”, y luego en las cintas “El que Busca Encuentra” y “Ni tu ni Nadie”, y ahora inicia carrera en televisión, interpretando a Silvia Pinal de niña. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights Está realizando su sueño de ser actriz, pero su prioridad es la escuela, donde tiene muy buenas calificaciones.

Fue invitada a hacer el casting para la bioserie, por la relación de su mamá Andrea Legarreta con la productora.

Erik Rubín, su padre, también empezó desde muy pequeño a incursionar en el medio artístico de su país.

Contenta de poder seguir creciendo como actriz, Mía Rubín Legarreta asegura que todo el dinero que ha ganado está intacto, ya que sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín, le han enseñado a ahorrar.

“Yo prefiero guardar lo que gano, ni siquiera yo sé cuánto gano, prefiero guardarlo para cuando sea grande, porque se me hace muy irresponsable gastarlo en juguetes, ropa. El dinero me va a servir mucho para cuando yo sea grande”, indicó la pequeña que participa en la bioserie de Silvia Pinal, interpretándola cuando era niña.

A pesar de estar realizando su sueño de ser actriz, su prioridad es la escuela, donde tiene muy buenas calificaciones, lo que le ha permitido combinarlo con el trabajo.

“Ya estoy entrando en una etapa importante en la escuela, no voy a dejarla, aunque ser actriz sea mi sueño. Mis padres me dicen que siga mis sueños, ellos me apoyan”, indicó.

Mía reveló que fue invitada a hacer el casting para la bioserie, por la relación que tiene su mamá con la productora Carla Estrada, por lo que agradece que sus papás, que están en este medio desde que también eran muy pequeños, la entiendan, la apoyen y estén siempre con ella.

“Mi mamá, como estuvo con Carla en “Hoy”, me invitó al casting. Mis papás, al conocer gente importante de este medio, hacen que tenga también oportunidades y ya de mi talento depende si me quedo o no con los papeles”, puntualizó.

