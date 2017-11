El actor se dijo feliz, ya que podrá demostrarle al mundo la paternidad del hijo que tuvo con Marjorie y por tanto asegurar que tiene derecho a cuidar de él

Julián está feliz de poder demostrarle al mundo que Matías es su hijo y ambos tienen derechos. (Foto: La Voz.) Story Highlights La prueba de ADN dará “seguridad de su origen biológico”, algo que marca la Constitución Mexicana.

Una vez que se estipule la fecha en la que se realizará la prueba, el actor hará público el resultado.

Al comprobarse la paternidad Gil conseguirá reafirmar tanto sus obligaciones como derechos con el niño.

Después de que Julián Gil solicitara un juicio por nulidad de paternidad, un juez falló a su favor, permitiendo que se le realice una prueba de ADN a Matías, el hijo que tuvo con la actriz Marjorie de Sousa, por lo que el actor manifestó su felicidad y prometió que en cuanto tenga el resultado, lo hará público para demostrar, lo que nunca ha tenido duda, que es su hijo, y tiene todo el derecho de estar con él.

“Feliz, feliz contentísimo porque después de que hubo una intención de desviar todo a través de una solicitud de caducidad de la prueba de ADN, que obviamente tiene una vigencia de 60 días, la rechazaron y el juez admitió todas la pruebas y ya, próximamente, va a asignar una fecha para que se haga la prueba de ADN y estoy muy contento, porque básicamente desde el día uno, es lo que he estado pidiendo, que se respeten los derechas de Matías, mis derechos, que él tenga, como dice la Constitución, seguridad de su origen biológico”, comentó.

Una vez que el juez estipule la fecha en la que se realizará la prueba de ADN, el actor asegura que él se encargará de hacer público el resultado.

“Una vez que yo sepa las pruebas de ADN ustedes pueden estar seguros que yo lo voy a decir, nadie, nadie me puede exigir no decir las pruebas de ADN”, comentó.

Tras el fallo, el actor también compartió en su Instagram, la felicidad que siente de que pronto demostrará que es el padre de Matías.

“Que el mundo sepa que eres mi hijo. Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que tú, Matías Gil, llevas mi sangre. Pronto se hará la prueba de ADN como lo pidió el juez. Te amo.. Gracias mi Dios”, escribió.

Marjorie de Sousa molesta por decisión de juez

Aunque inicialmente en este juicio, Marjorie había pedido una prueba de paternidad para su hijo, le molestó que la defensa del Julián contestara a ello con un juicio de nulidad de paternidad, exigiendo él también la prueba de ADN, a la que el juez ya dio lugar.

“Ninguna madre se puede sentir contenta con una cosa de este estilo, se trata de desconocer y quitarle el apellido a mi hijo, en ningún momento me he negado a hacer la prueba, no tengo por qué no hacerla”, indicó a la salida del juzgado.

Cabe señalar que el motivo de ambos actores al pedir una prueba de ADN para Matías, es no dejar lugar a dudas, a terceras personas, de que Julián es su padre, porque tanto Marjorie como el actor nunca han dudado que es su hijo.

Hackean cuenta de Julián

Luego de que aparecieran mensajes ofensivos en la cuenta de Twitter de Julián Gil, el actor comentó que su cuenta había sido hackeada, por lo que pidió que lo dejaran vivir en paz.

“Cuenta hackeada. ¿Ya recuperada Van a seguir? ¿Cuál es la necesidad? Dejen vivir”, escribió el actor.

