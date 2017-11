Aunque se guarda el nombre de dos productores, asegura que le pidieron favores sexuales a cambio de la participación en una telenovela

Desde hace cinco años, Adriana está buscando oportunidades en Hollywood. (Foto: La Voz.) Story Highlights Dice no tener miedo, pero considera que a diferencia de EU, en México las represalias podrían ser graves.

Adriana, quien radica en Los Ángeles, denunció un supuesto acto de racismo y discriminación en un casting en EU.

Sin querer mencionar nombres, la actriz Adriana Fonseca confesó que en dos ocasiones fue acosada por productores, quienes le pidieron estar con ellos para poder protagonizar una historia.

“Lo que sí me gustaría es que creáramos conciencia de aquellos hombres que dicen: “si no me las das, no hay papelito”, por ahí hay que crear conciencia, a mí me pasó dos veces”, indicó.

La actriz prefiere guardar los nombres de las personas que la acosaron, pues asegura que, de decirlos, se tergiversarán las cosas y se le cerrarán las puertas.

“No voy a decir, porque si digo, desgraciadamente no voy a poder entrar a la empresa, y si aquí (en México) lo dices, seguramente dirán: “tú eres la prostituta, seguramente traías escote”, comentó.

Más allá de tener miedo, Adriana considera que, a diferencia de Estados Unidos, en México las represalias pueden ser gravísimas.

“No todo son los ovarios o el valor, aquí la cultura es diferente, hoy digo, y mañana me levantan en una camioneta o le hacen algo a mi familia”, expresó.

En enero de este 2017, Adriana, quien radica en Los Ángeles, denunció en sus redes sociales, un supuesto acto de racismo y discriminación en un casting en Estados Unidos, por el solo hecho de ser hispana.

Con lágrimas, dijo que un camarógrafo le pidió que abandonara la audición, diciéndole que “solo era para americanas”.

Adriana, quien debutó como actriz hace 20 años, ha participado en doce telenovelas, once de ella en Televisa y una en Telemundo, bajo las órdenes de productores como José Alberto Castro, Salvador Mejía, Pedro Damián, Roberto Hernández, Nacho Sada, Carla Estrada y Rosy Ocampo.

