Asegura el actor que a pesar de haberse divorciado hace tiempo, su relación sigue muy cercana por el bien de sus hijos

Jorge tiene un noviazgo estable con Ilse Ikeda. (Foto: Televisa.) Story Highlights Asegura que la eligió para ser la madre de sus hijos, y eso es algo que llevará hasta la tumba.

Mayrín Villanueva está casada ahora con Eduardo Santamarina y tiene una hija llamada Julia.

A nueve años de haberse divorciado de Mayrín Villanueva, Jorge Poza convive perfecto con ella, porque la considera una mujer muy querida e importante en su vida, la madre de sus dos hijos, así de fácil y de sencillo.

“Cómo chingados no voy a coincidir con Mayrín si es la mamá de mis hijos, si es la persona que elegí, y te lo digo así, tal cual, con sus letras, que elegí para ser la mamá de mis hijos, eso, yo me lo voy a llevar hasta la tumba, no hay de otra”, expresó el actor.

Jorge acudió a apoyar a su novia Ilse Ikeda, a la presentación de la telenovela “Sin tu Mirada”, donde Mayrín hizo lo propio con su ahora esposo Eduardo Santamarina, que lleva el papel estelar del melodrama, lo que dejó ver que, entre todos ellos, existe armonía.

“Sí coincidimos, sí tengo contacto con ella, y no forzosamente por un tema de Sebastián y Romina, que son los hijos que compartimos Mayrín y yo”, indicó.

Jorge confesó que nunca ha dejado de tener contacto con la madre de sus hijos, porque es un ser que le hace bien a su vida.

“A Mayrín yo la elegí como mamá de mis hijos, hoy por hoy, a mis hijos los amo, y sí, estoy en contacto con Mayrín, porque es una persona que me viene bien en la vida, es una persona que suma a mi bienestar de mi vida”.

Asimismo, comentó que tampoco tiene problema alguno en convivir con Eduardo Santamarina, pues es un hombre que de alguna forma está en su vida, en la de sus hijos.

“Compartimos y seguiremos compartiendo, Lalo es el hombre que Mayrín ama, que eligió como esposo, y por ende forma parte de mi entorno. En este momento, Lalo convive con mis hijos, vive con mis hijos, forma parte de mí y mi entorno y lo incluyo, no porque tengo qué, sino porque encontré la fórmula y la manera, a raíz de trabajo y años, entendí que es la manera de estar bien con uno, y me da gusto verlos y saber que, además, nos toca trabajar aquí (en Televisa), coincidir”, indicó.

Incluso, Jorge no descarta en un futuro trabajar con su ex mujer o con Lalo.

“Siempre he estado preparado para trabajar con Mayrín y Eduardo, no tengo ningún problema, cuando tienes acomodadas las cosas, no tienes ningún problema”.

Ahora que la novia de Poza trabajará con Eduardo Santamarina, el actor considera que la convivencia con él y Mayrín se incrementará.

Luego de 11 años de matrimonio, Jorge y Mayrín se divorciaron en noviembre de 2008, en medio de rumores que aseguraban que el amor entre Mayrín y Santamarina, traspasó el set de “Yo amo a Juan Querendón”, sin embargo, Poza aclararía después, que su matrimonio tenía problemas desde tiempo atrás, y fue él, quien, a principios de ese año, le propuso la separación a Mayrín, porque ya no la amaba.

El 1 de marzo de 2009, Mayrín y Santamarina contrajeron matrimonio y tienen una hija, Julia de ocho años de edad y como dijo Poza, sus dos hijos, Romina y Sebastián, y los hijos de Eduardo e Itatí Cantoral, Roberto y Eduardo, conviven en armonía familiar.

