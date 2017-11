El actor australiano que interpreta al súper héroe Thor, reconoció la solidaridad mostrada por la gente de México ante las catástrofes telúricas de septiembre pasado

Hemsworth espera que más gente se solidarice con los damnificados por los recientes sismos en México. (Foto: Francisco Morales/La Voz.) Story Highlights Adquirió fama en su país natal al interpretar el papel de Kim Hyde en la serie Home and Away.

La fama mundial le llegó por su papel de Thor en las adaptaciones de las historietas de Marvel.

De visita en México, el actor australiano Chris Hemsworth alabó la solidaridad de los mexicanos luego del sismo del 19 de septiembre.

“Ver a la gente de México unirse tras el reciente desastre, despierta esa parte de ti que quizá estaba adormecida, porque pensaba que el mundo se caía a pedazos, ante la indiferencia, pero al ver cómo la gente se unió con amor y bondad, me hizo pensar que todo está bien y qué hay un mundo maravilloso”, comentó el actor.

Hemsworth formó parte del evento Diageo Reconstruye, organizado por Buchanan’s con el cual se recaudarán fondos para la reconstrucción de hogares para los damnificados del sismo, agregó que esa actitud de los mexicanos, envió al mundo un mensaje de unión ante la tragedia.

A pesar de su apretada agenda, el actor, quien es embajador de Buchana’s, espera regresar a México con su familia, para que ellos conozcan de la solidaridad y amor que existe entre los mexicanos.

“He estado varias veces aquí y su calidez siempre me ha sorprendido, eso me hace querer venir más. Para el siguiente viaje, me gustaría tener una agenda menos apretada, no estar filmando una película al mismo tiempo, para poder venir con mi familia y poder conocer más la cultura", comentó.

El australiano espera que más personas se sigan sumando para ayudar a los damnificados por el sismo.

“Es importante venir y ayudar a la gente que salió dañada por el sismo. La recepción siempre es cálida y hermosa aquí”, puntualizó.

