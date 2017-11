La cantante y actriz, dice haber recibido un trato respetuoso del productor, tanto para ella como para sus compañeras en RBD

Dulce trabajó con Pedro Damián en telenovelas como “Primer Amor a mil por Hora”, “Clase 406”, “Rebelde” y “Verano de Amor”, entre otras, y le guarda un gran cariño y respeto como productor. (Foto: Televisa.) Story Highlights Dulce María Espinoza Saviñón, es mejor conocida por el público como simplemente Dulce María.

A pesar de su cortísima edad goza de una larga trayectoria artística al haber empezado muy pequeña.

Después de que se diera a conocer la supuesta relación amorosa entre Pedro Damián y Paulina Goto, a pesar de la diferencia de edades, Dulce María aseguró que el productor siempre fue respetuoso con ella y sus compañeras de RBD, ya que jamás recibió una propuesta para ser protagonista de sus telenovelas.

“Yo te puedo contar mi experiencia y lo conozco desde que tenía seis, siete años, toda la vida, ahí con mi mamá y conmigo, y en mi caso, jamás pasó eso, ni tampoco con alguien de RBD, ni nada; yo no creo para nada que él sea así, él es como un amigo, es como eternamente joven y tiene muy buena relación con nosotros: chavos y chavas, porque nos entiende mucho, por eso tiene tanto éxito con los proyectos juveniles”, expresó la actriz durante la presentación de su nueva fragancia.

Dulce María defendió al productor asegurando que, si alguna actriz ha mantenido una relación amorosa con él, es porque ellas así lo han querido y no porque él las acose.

“Si algo así pasara, sería porque se enamoran, no creo que sea nada por ahí (por el acoso o la coacción para que sean protagonistas)”, indicó.

Sin embargo, la actriz considera que aunque es muy triste, en este mundo esas situaciones se dan, aunque a ella nunca le ha tocado ver directamente nada de eso.

“Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado, yo empecé a los 5 años pero mi mamá estuvo conmigo hasta los 18 años y nunca pasé por una situación así, pero eso pasa en este medio y en otras partes y tiene que ver con que tú también te prestes eso, pasa en todo el mundo y es muy triste, pero ese tipo de cosas sí pasan, pero depende de ti, que también aceptes o no, a mí no me paso, porque siempre estuve pegada a mi mamá y nunca di, ni doy pie a eso, prefiero ir por el camino más largo”, comentó.

