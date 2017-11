Luego de la aceptación de la audiencia, el productor Juan Osorio anunció que será la primera vez en la historia de Televisa que se haga una segunda parte de una telenovela

Juan aseguró que, gracias a la aceptación del público, “Mi Marido Tiene Familia”, continúa con una segunda parte. (Foto: La Voz.) Story Highlights Es una adaptación del drama coreano “My husband got a family” creada por Park Ji-eun y emitida en 2012.

Laura Vignatti, José Pablo Minor, Diana Bracho, Rafael Inclán, Lola Merino Silvia Pinal, forman parte de la trama.

Por primera vez en la historia de Televisa, una telenovela tendrá una segunda parte, se trata de “Mi Marido Tiene Familia”, protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas, producida por Juan Osorio, quien aseguró que reciben esta oportunidad, gracias a la buena aceptación del público.

“Yo creo que empezamos el próximo año con los mismos actores y otros que se integrarán, la grabaremos en mayo. Estoy muy contento, los libretos están muy atractivos y van a llamar la atención”, comentó el productor.

Zuria Vega y Daniel Arenas seguirán como protagonistas en la segunda parte de “Mi Marido Tiene Familia”. (Foto: Televisa.)

Asimismo, Juan reveló que sigue en pie la bioserie de “Cantinflas”.

“Hay que seguir haciendo propuestas, por eso la bioserie de “Cantinflas”. Ya tenemos la escaleta del primer capítulo y vamos a lanzar la convocatoria para ver qué actores pueden hacer este personaje tan importante”, indicó.

Finalmente, el productor defendió a Televisa de las acusaciones de Kate del Castillo, quien aseguró que las actrices eran ofrecidas para “entretener” a publicistas.

“En los años que llevo trabajando, eso no ha pasado. Esas comidas se hacen en tu empresa y en mi empresa, en todas las empresas, pero eso (el ofrecimiento de actrices) no se maneja, y quien lo vivió ¿por qué no lo denunció?”, puntualizó.

