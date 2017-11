La comediante asegura que es muy común el ser acosada por los hombres en muchos ámbitos y lugares

La comediante Sofía Niño de Rivera asegura que es común el acoso de productores de televisión y otros hombres con poder en México. (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights Sofía nació en la Ciudad de México y su familia la apoyó cuando quiso convertirse en comediante.

Estudió la carrera de comunicación y se interesó en la publicidad, llegando a trabajar en las mejores agencias.

En 2016 lanzó en Netflix el especial “Sofía Niño de Rivera: Expuesta” y aparece en la serie “Club de Cuervos”.

CIUDAD DE MEXICO. -Sofía Niño de Rivera confesó tener un listado largo de las veces en que ha sido acosada por algunos hombres.

La estandopera aseguró que las insinuaciones por parte de productores y ejecutivos de Hollywood son sólo una parte más del problema, pues en cualquier ámbito se puede generar el abuso a cargo de una persona con poder.

"Siendo mujer te pasa siempre. Cuando tenía 19 años, en Francia, estaba de intercambio y un hombre estaba haciéndose pasar por alguien que me estaba ayudando porque me estaban peleando otras personas acá, entonces me dijo: 'Yo te ayudo”.

"Me encaminó hacia donde vivía en ese momento, se empezó a masturbar enfrente de mí, me intentó agarrar, lo empujé, cerré la puerta y se quedó dando vueltas acosándome, básicamente me pudo haber violado", afirmó Niño de Rivera, en entrevista.

Luego de experiencias tan amargas como esa, la comediante sigue sufriendo acoso, principalmente verbal.

"Caminando en la calle me nalguean, me chiflan, en el escenario me chiflan. En foros de televisión, con una persona específicamente (cuyo nombre se reservó) me pasó que se me estaba insinuando mucho, me decía: '¿Tú, tan guapa, por qué estás soltera?, una vuelta”.

Su primer show importante como comediante de Stand-Up fue en el Voilá. Aquí con el comediante norteamericano Conan O'Brien. (Foto: Televisa)

"Me ha pasado siempre, hasta con altos directivos, luego te dicen: 'Ay, te vestiste así para mí'. Nunca han llegado a más como en la vez de Francia, algo físico, pero sí de incomodidad, de hacerme sentir menos, sí de saber que el hombre está tratando de imponer su poder", expresó.

También comentó que, durante su corta estancia laboral en TV Azteca, hubo un productor que se le acercaba no con muy buenas intenciones.

"Trabajé en TV Azteca un tiempo y sí había un productor que era muy asqueroso, se te acercaba mucho y así, pero nunca se me cerraron puertas ni nada, porque nunca quise que se abrieran esas puertas”.

"Ellos me buscaban a mí, entonces yo decía: 'No, muchas gracias', así que nunca he tenido la necesidad. Yo soy la que decide donde me voy a meter y con quién voy a trabajar", expresó.

Mientras prepara todas estas experiencias para su show del próximo año, Niño de Rivera alista su espectáculo de stand up del 5 de diciembre en el Auditorio Nacional, donde los chistes y el humor sarcástico serán el platillo principal.

ASI LO DIJO

"Tengo muchas amigas que sí les ha pasado, les han dicho: 'Vístete como p...; si no, no vas a salir en ningún lado; si no haces ciertas cosas...', entonces sí, a las comediantes también (las acosan), es por todos lados".

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/10/comun-ser-acosada-nino-de-rivera/853452001/