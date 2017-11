La voz principal de la exitosa banda mexicana traerá todo su sentimiento interpretativo al Valle del Sol, el próximo viernes 17 de noviembre

Jesús Navarro no descartó que Reik pueda grabar un disco completamente en inglés. (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights Junto a Julio Ramírez y Gilberto "Bibi" Marín, "Chuy" Navarro salió de Mexicali a cantarle al mundo.

"Des / Amor" es el quinto álbum del grupo y el primero liderando las listas latinas de popularidad.

Seguidores siguen apareciendo en cada gira y esto les permite un tour más renovado y grande.

El grupo superestrella de la música pop en español, el trío mexicano Reik, debutó en 2005 y su trayectoria ha ido viento en popa. El sonido del grupo ha evolucionado con cada álbum, y sus seguidores crecen continuamente: "Des / Amor", del año pasado, es el quinto álbum del grupo salido del estudio (el mejor), y se convirtió en el primero en encabezar las listas latinas de popularidad en los Estados Unidos.

Julio Ramírez, Gilberto "Bibi" Marín y el líder Jesús "Chuy" Navarro formaron el grupo en su nativo Mexicali, en la frontera entre California y México. Su éxito es asombroso: cada álbum ha obtenido la certificación platino plus en México, y han podido llenar estadios y escenarios en toda América Latina.

Reik posa en la alfombra magenta, durante los Premios Lo Nuestro, a lo mejor de la música latina, celebrado el 23 de febrero de 2017 en Miami, Florida. (Foto: Lynne Sladky, AP)

Gran parte de su éxito se basa en la encantadora forma de interpretar las baladas de Navarro: sus suspiros con entrega han convertido canciones como "Noviembre Sin Tí" y "Creo en Tí" en éxitos, pero también eleva la energía en el "Peligro”, cargada de sensualidad y retorciendo la lengua con su "Spanglish".

Navarro, de 31 años, contestó una llamada desde la Ciudad de México para hablar sobre su trayectoria y la ruta hacia dónde se dirige el grupo. El cantante también habló sobre la eventualidad de un álbum en inglés, un posible disco en solitario y sus tweets sobre cierto presidente.

Pregunta: ¿Es un cliché o es cierto? ¿Las estrellas de rock realmente se despiertan en la gira y no saben en qué ciudad se encuentran?

Respuesta: Oh, es absolutamente cierto. No necesariamente tenemos que mantener todo en orden. (Riéndose) Quiero decir, mantenemos firme la gira y el resto se va al infierno después de un rato. Es difícil tener una vida, salir de gira y tener éxito en ambas cosas. Nuestras familias han tenido que aguantar mucho.

Reik es una banda de pop/latino, nacida en Mexicali, Baja California, México. (Foto: Agencia Reforma)

P: Ustedes eran muy jóvenes cuando llegaron al éxito. ¿Fue demasiado pronto o fue una buena experiencia de aprendizaje?

R: Fueron ambas, pero de diferentes maneras. Tenía 18 años, Julio tenía 17 años y Bibi tenía 21 años. Básicamente éramos bebés, pero estábamos muy emocionados de hacer música. Realmente no entendíamos que era un trabajo y había 20 personas cuyo sustento dependía de que llegáramos a tiempo e hiciéramos lo correcto. Lo arruinamos un par de veces, pero la mayor parte hemos sido responsables.

Al principio, sin embargo, se sentía como un pasatiempo o un juego, y eso fue bueno. Fue divertido. Por otro lado, nos perdimos un montón de cosas, las que son parte de un crecimiento, y es extraño ser arrojado a este enorme remolino donde todos tienen una opinión de cómo sonamos, quién eres y que es lo que deberías estar haciendo. Ese tipo de locura te hace muy consciente de ti mismo.

P: Ustedes son conocidos por sus baladas, pero siguen empujando los límites con cada álbum. Este álbum tiene la colaboración de Nicky Jam ("Ya Me Enteré") y "Spanglish", y ambos suenan totalmente diferente a algo que hayas hecho antes.

R: Estamos agradecidos de que la tendencia ahora es que los artistas latinos prueben cosas nuevas. Antes, los artistas latinos más exitosos encontraban su sonido y lo mantenían así para siempre. Puedo pensar en un millón de ejemplos y no estoy exagerando. Han tenido carreras enormes y fructíferas y es genial tener todo lo que tienen. Pero siempre hemos tenido estas inquietudes de ponernos a prueba a nosotros mismos en diferentes ámbitos. Es interesante: hemos hecho esto lo suficiente como para que, si sacamos un sencillo que a la gente no le gusta, seguimos estando bien. Vamos a seguir trabajando, porque hemos estado de gira durante mucho tiempo. Nuestros seguidores siguen apareciendo en cada gira que organizamos, y tenemos los recursos para hacer cada gira más renovada y más grande, para seguir experimentando.

P: "Des / Amor" tiene más inglés de lo que has incluido antes. ¿Harías un álbum completo en inglés?

Reik se abrió camino en diferentes ciudades de laRepública Mexicana. Las canciones “Yo quisiera” y “Noviembre sin ti” tuvieron mucho éxito. (Foto: Agencia Reforma)

R: Siempre quisimos hacer más temas en inglés. Honestamente, somos niños fronterizos. Lo que hemos escuchamos es probablemente un 80 por ciento de material en inglés y un 20 por ciento de contenido en español. Es parte de nuestra identidad como personas. Lo que es sorprendente es que hay muchas maneras nuevas en que las personas escuchan la música. No tiene que ser un artista mundial y solamente cantar en inglés. Puedes hacerlo en español, en francés, lo que sea. Si tienes algo con lo que las personas se conectan, es cuando funciona.

P: ¿Veremos un álbum en inglés pronto?

R: No, no hay mucho planeado en ese sentido, sinceramente. Hacemos las cosas cuando creemos que está bien hacerlo.

P: Has hecho trabajos fuera de Reik. ¿Habrá algún álbum en solitario en algún momento?

R: Absolutamente, en algún momento, pero no tengo prisa. La motivación tiene que estar ahí. Creo que mucha gente ha probado álbumes en solitario últimamente, y hay un poco de desesperación detrás de eso. Me gustaría hacerlo en un momento en que fuéramos geniales. No tendría nada de qué preocuparme y quisiera que Julian y Bibi colaboraran conmigo. Pero no creo que sea el momento. Las cosas han ido muy bien, honestamente, no he tenido tiempo de pensar en otra cosa.

#trump and his supporters are the reason why the world thinks of #USA as a nation filled with dumb, uneducated, inbred hicks. #deportracism — Jesús Navarro (@chuinavarro) March 3, 2016

P: Eres muy directo utilizando Twitter sobre temas como el presidente Donald Trump. Cuando estás conectado, ¿tienes gerentes o agentes que te dicen: "¡Deja de hacer eso!"

R: En absoluto, ¿estás bromeando? (Riéndose) Es muy extraño que artistas convencionales y populares como nosotros hablemos sobre cualquier cosa que sea controvertida. No lo sé, pero creo que deberíamos estar hablando de las cosas que están sucediendo en el mundo y en nuestro país. Intento no ser divisivo, digo lo que pienso y lo pongo ahí. Intento no ser polarizante y agresivo. No sé si siempre funciona (riéndose).

P: Dado que has tenido tanto éxito, ¿cuál es el artículo que más derrochas?

R: Oh, la ropa. Sin duda. Me encanta la Semana de la Moda de París. Voy a Milán el próximo año. Me encanta la ropa

P: Eres claramente el mejor vestido del grupo. ¿Le das consejos a tus compañeros?

R: (Riéndose) Sí, y no siempre los toman. Pero ya sabes, ellos tienen sus propias cosas. Tengo una visión muy particular y unas ideas muy específicas sobre lo que me gusta. Y respeto que todos tengan su propia imagen y estilo.

El grupo Reik en Madrid con su gira Des/Amor, acompañado por Beatriz Luengo, Carlos Rivera y el grupo Dvicio. (Foto: Agencia Reforma)

P: Has estado haciendo muchas colaboraciones. ¿Cuáles han significado más?

R: Siempre es genial cantar con alguien que admiras. Me divertí mucho con Beatriz Luengo. Ella es increíble, hermosa y talentosa. Su esposo (Yotuel Romero) también es genial y todos nos divertimos mucho trabajando juntos. También Rosana. Crecí escuchándola, y ella es muy dulce y amable. Ella voló de Madrid a México para cantar conmigo en un espectáculo benéfico y no se le pagó un centavo por ello. ¿Voló 17 horas para cantar conmigo y gratis? ¡Yo estaba muy impresionado!

Traducción Alfredo García

