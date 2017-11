Dan los primeros avances de la producción dirigida por Marco Polo de Constandse, y que incluirá las actuaciones de Marimar Vega y el estadounidense Ryan Carnes

“La Boda de Valentina” es una comedia romántica que protagonizan Omar Chaparro y Marimar Vega, bajo la dirección de Marco Polo de Constandse. (Foto: Diana García/La Voz.) Story Highlights La trama es de una mexicana que conoce a un estadounidense y pretende contraer matrimonio en México.

Fue filmada en diversos escenarios de México y los Estados Unidos y será proyectada el próximo año.

Los actores mexicanos Omar Chaparro y Marimar Vega y el estadounidense Ryan Carnes, protagonizan la cinta “La Boda de Valentina”, que se estrenará en 2018 en México y Estados Unidos.

El director de esta comedia romántica, Marco Polo de Constandse, lanzó el tráiler y el poster de esta historia que cuenta la vida de una joven mexicana (Marimar Vega), que se enamora de un chico estadounidense y pretende contraer matrimonio con él en México, sin tomar en cuenta que aún no ha cerrado del todo su pasado con ex novio, quien hará hasta lo imposible para que no se case y reconquistarla, incluso ¡conquistar a su nuevo novio!.

El tráiler de “La Boda de Valentina” revela también las actuaciones de Sabine Moussier, Jesús Zavala, Christian Tappán, Kate Vernon y Tony Dalton.

En sus redes sociales, Omar promocionó el lanzamiento del tráiler de su nueva cinta:

“Amigos! La #BodaDeValentina ya tiene trailer, échenle un ojo... ¡o los dos!

“La Boda de Valentina”, fue filmada en México y Estados Unidos.

Esta comedia romántica es protagonizada por Omar Chaparro, Marimar Vega y Ryan Carnes. (Foto: Videocine.)

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/09/lanzan-trailer-pelicula-de-omar-chaparro/850116001/