La cantante mostró toda la admiración que sentía por el cantautor canadiense

Lana Del Rey sentía una gran admiración por Leonard Cohen . (Foto: C Flanigan, C Flanigan, WireImage)

Lana Del Rey y el hijo de Leonard Cohen, Adam, se unieron anoche para interpretar "Chelsea Hotel No. 2", clásico que lanzó el músico en 1974 como parte de su ·álbum New Skin for the Old Ceremony.

La dupla fue parte de un concierto tributo al cantautor y poeta canadiense, celebrado en el Centre Bell de Montreal, ciudad en la que nació el artista autor de temas como "Suzanne", "Tower Of Song" y "So Long Marianne".

"Te amo como una verdadera fan, quien siempre buscó ser una parte de ti en sus amistades. Dios te bendiga", publicó Del Rey el año pasado tras la muerte de Cohen.

En dicho recital también tomaron parte exponentes como Feist, Sting y Elvis Costello, además de K.D. lang y Jeremiah Fraites. El actor Seth Rogers leyó uno de los poemas que escribió en vida Leonard.

El 7 de noviembre del 2016 Cohen murió a los 82 años de edad.

