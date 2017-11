La actriz de exitosas telenovelas se presentó ante la gente de Monterrey como una intérprete de música de banda

Monterrey fue padrino de “La Perra”, material con el que África se dio a conocer como cantante grupera. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Más "perra" que nunca, dispuesta a vivir una gran noche en su debut como cantante y defendiendo a su ex pareja Eduardo Yáñez, así llegó África Zavala para ser parte de la clausura de las Fiestas Nuevo León 2017.

Luciendo sexy con unos shorts de mezclilla y una blusa amarrada a la cintura, la guapa actriz comentó que está fascinada de empezar su carrera como artista de música banda.

Antes de subir al escenario del Parque Acero, dijo que este día se quedará en su memoria y en su corazón para siempre.

"Es la primera vez que voy a cantar mi sencillo, entonces Monterrey va a ser mi padrino, estoy muy contenta, para mí es un honor", expresó África.

"Se llama 'La Perra' y yo creo que a todos nos ha pasado eso de estar en una relación y que alguien se meta en esa relación y la quiere acabar por eso se llama así", explicó la actriz.

Sin profundizar en el tema, aceptó que a ella le ha tocado estar en una relación en la que alguien ha intentado meterse para acabar con ella.

"SÌ he tenido varias en el camino...", expresó entre risas, "a todos nos ha pasado alguna vez".

Aunque su fuerte es la actuación, África aseguró que se ha preparado con clases de canto para ofrecerle al público un trabajo digno en la música.

"Voy a cantar con todo el respeto del mundo porque yo soy actriz, pero los temas los interpreto y los disfruto mucho y lo hago con muchísimo respeto", comentó.

"Siempre todo lo que yo hago lo hago con el corazón, me he preparado muchísimo he tomado clases de canto, me he estado preparando para cada día hacerlo mejor"

Defiende a Yáñez

Africa ya había defendido a través de Twitter a su ex pareja Eduardo Yáñez, quien semanas atrás le dio una cachetada a un reportero en Los Ángeles y refrendó su postura al respecto.

El actor se molestó con el periodista cuando le preguntó por la falta de apoyo a su hijo, según escribió el mismo joven en redes sociales.

"De eso ya hablé, yo lo único que puedo hablar de Eduardo es que es una gran persona, lo conozco perfectamente bien y sé el gran ser humano que es y solo puedo hablar cosas buenas de él", explicó Africa.

"Son tantos los chismes y les gusta inventar cosas, qué barbaridad, es un súper actor y talentoso y trabajador y ha luchado mucho tiempo de su vida y se merece que le vaya increíble y las cosas solitas se acomodan. La gente que hace mal le va ir mal".

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/07/debuta-africa-zavala-con-los-regios/841990001/