El reconocido cantante ya ha participado como actor en otros programas y aseguran que tiene un talento nato para la comedia

Luego de 25 años alejado de la actuación, Cristian se dijo feliz por participar en “Run Coyote Run”. (Foto: FX.) Story Highlights Ha hecho cuatro telenovelas en toda su carrera, dos de ellas cuando era un niño.

Fue protagonista en “Las Secretas Intenciones”, melodrama producido en 1992.

“Run Coyote Run” representa parte de las peripecias que vive la gente en la frontera.

Luego de 25 años alejado de la actuación, Cristian Castro regresa como estrella invitada a la segunda temporada de “Run Coyote Run”, serie producida para FX en América Latina, bajo la dirección del cineasta Gustavo Loza.

"Estoy que no puedo creer haberme sumado para actuar en esta ficción de FOX Networks Group Latin America, después de tantos años de no hacerlo. Dejé de actuar porque empecé a cantar y me siento muy agradecido, ya que se abre esta ventana que me da la oportunidad de hacer un poco de actuación”, expresó Cristian en la firma de su contrato.

Aunque solo ha hecho cuatro telenovelas en su carrera, dos de ellas de niño, y la última “Las Secretas Intenciones” (1992), como protagonista, Cristian tiene un gran cariño por la actuación y promete entregarse por completo en este dramedy original de ficción.

“Ser hijo de dos actores me gusta mucho y lo voy a hacer con un entusiasmo sinigual, muy atento al director, al guion y a mi papel. Las historias están buenísimas. Estoy muy contento y agradecido con los escritores, porque hicieron un excelente trabajo con mi participación en Run Coyote Run. Estoy realmente muy feliz", agregó el cantante.

Para el director Gustavo Loza, el talento nato de Cristian para la comedia, es perfecto para una serie como "Run Coyote Run". (Foto: FX.)

Para el director Gustavo Loza, el natural talento de Cristian en la comedia es idóneo para “Run Coyote Run”, que es una mezcla de drama, humor y sarcasmo.

"Hace tiempo que quería trabajar con Cristian, su irreverencia es perfecta para la serie, estoy seguro que haremos algo sumamente divertido que sorprenderá a más de uno".

Cristian se sumará al elenco encabezado por Harold Torres y el actor holandés radicado en México, Eivaut Rischen, Maya Zapata, Macarena Miguel e Ignacio Guadalupe, entre otros.

Fox Networks Group Latin America confirmó que el dramedy original de ficción, en el que dos amigos muy diferentes, deciden asociarse para formar una “agencia de viajes” que provee en realidad, un servicio especializado de asistencia en migración ilegal, capaz de burlar hasta el más férreo control de frontera, mediante los artilugios más inesperados, comenzará a filmarse en los próximos meses y que llegará a las pantallas en 2018.

“Run Coyote Run”, radica su historia en la frontera entre Estados Unidos y México y que relata de peculiar forma, la búsqueda incasable de las personas por lograr sus sueños, aunque esto implique sortear toda clase de muros, reales o imaginarios.







