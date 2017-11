El cantante texano compuso todas las canciones de su nuevo material discográfico y que incluirá a su hijo para ver si recibe la aprobación del público

Bobby Pulido cree en el talento de su hijo Remy Pulido. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Bobby Pulido ya tiene listo su nuevo ·álbum, que servirá· para dar a conocer el talento de su hijo Remy Pulido.

El cantante acaba de grabar todos los temas que compondrán la producción, la primera en cuatro años, y en la que incluyó una composición suya acompañado del joven de 20 años.

"Grabé parte en México, parte en Texas, otras en California. Todo el disco lo compuse yo, hice una canción con mi hijo a dueto y estará incluido en este disco", dijo Bobby.

"…Él no había hecho nada antes, esto es lo primero. Digo, no se está lanzando como cantante todavía, es un dueto y ya veremos qué onda".

La idea de que participaran juntos fue del mismo artista con 22 años de trayectoria, quien creyó que es el tiempo ideal para que la gente conozca a Remy.

"Hicimos la canción y pues él se sintió bien. Yo ya la tenía y le dije que qué tal si la hacíamos juntos. Yo creo que pronto la vamos a dar a conocer, grabé un video para YouTube.

"El clip es cantando esa canción en versión acústica. La canción no habla de alguna relación de padre e hijo, nada qué ver, ya la escucharán", agregó Bobby.

El como experto en la industria musical, dijo que actualmente no se sabe si alguien como Remy tendrá· o no éxito.

"…él tiene talento, pero ahorita creo que hay cantantes que pegan y que no tienen tanto talento y hay otros que cantan muy bien y no pegan, ya no sabes, la industria ya no es como antes", mencionó Bobby.

"La industria ha cambiado mucho, ya es un mundo de que, si algo no se viriliza no pega, es algo como que raro".

Aunque Remy ha tenido maestro en casa toda la vida, Bobby no se considera el mejor instructor.

"Entre comillas maestro, no soy su maestro, le digo que yo estudié mucho. Yo iba a ser abogado, cuando grabé una canción con mi papá·, hubo una demanda, me ofrecieron un contrato y pues fui cantante", recordó el artista.

"Pero en el caso de mi hijo yo le digo: 'uno no puede elegir ser cantante, tienes que ser elegido' y la gente tiene que responder para poder dedicarte a eso", comentó.

Será el próximo año cuando Bobby dé a conocer este disco.

"Finalmente la gente es la que va a decidir, yo puedo decir que mi hijo canta muy bien, pero la ˙última palabra la tiene el público".

