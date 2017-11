Se acerca la época en la que más comida se disfruta en familia, pero también hay festivales que la ofrecen con opciones para conocer y disfrutar

Festival anual de las competencias de comida de las Carretas en Chandler. (Foto: Handout, Republic File Photo)

Los días cálidos y agradables y las noches frías hacen de noviembre un mes ideal para eventos al aire libre. Y aunque habrá mucho que comer con las fiestas que vienen al final del mes, se podrá guardar algo de espacio para disfrutar de sabrosos eventos.

El programa para lo que queda de este mes incluye festivales que atraen a los amantes de la pizza, la comida del oeste y los vegetarianos.

Competencia de comida de las Carretas en Chandler

Saboree la comida al estilo del Salvaje Oeste, en este evento familiar donde los cocineros compiten en auténticos vagones de 1880, preparando las mejores comidas utilizando métodos de cocimiento lento a base de leña. Varias bandas musicales tocarán durante los dos días, y la Sociedad Histórica de Arizona tendrá exposiciones sobre la época. Algo nuevo este año es la cena al atardecer en el rancho por 40 dólares. De 6 a 8 p.m. Viernes, haga un recorrido y escuche historias junto a la fogata.

Detalles: 9 a.m.-8 p.m. Viernes, 10 de noviembre. 9 a.m.-2: 30 p.m. Sábado, 11 de noviembre. Tumbleweed Ranch, 2250 S. McQueen Road, Chandler. Gratis. 480-782-2000, chandleraz.gov.

El popular evento del Festival de Chiles y Chocolates en el Jardín Botánico de Phoenix. (Foto: Handout, Adam Rodriguez)

Festival de Chiles y Chocolates

Pruebe algunas muestras de vendedores de dulces y picantes en este evento anual. Disfrute de la música de DJ Seduce, quien se unirá a bailarines latinos, caribeños y sudamericanos. El sábado, los chefs de Gertrude's y Fabulous Food Fine Catering harán demostraciones de sus platillos. El domingo, el famoso chef Jeff Smedstad de Elote Café en Sedona, será un invitado especial y firmará su último libro de cocina.

Detalles: 10 a.m.-5 p.m. Viernes-domingo, del 10 al 12 de noviembre. Jardín Botánico del Desierto, 1201 N. Galvin Parkway, Phoenix. Gratis con admisión DBG. 24.95 dólares; 12.95 dólares para edades de 3 a 17 años. 480-941-1225, dbg.org.

Paladar a la Paleta

Hermosa Inn, el pintoresco hotel boutique de Paradise Valley, reúne las artes visuales y culinarias en un evento de tres días. Los artistas del pincel organizan seminarios sobre pintura, mosaico y textiles, para que los visitantes se pongan manos a la obra y también disfruten de pastelería de las clases matutinas, y vinos y aperitivos para las clases posteriores. El chef ejecutivo Jeremy Pacheco hará una demostración de cocina con un almuerzo de cuatro platos el viernes. El sábado, se unirá al chef Justin Beckett para una cena de cinco platos.

Detalles: de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. Viernes, 10 de noviembre. 9:30 a.m.-9 p.m. Sábado, 11 de noviembre. 10 a.m.-2 p.m. Domingo, 12 de noviembre. Hermosa Inn, 5532 N. Palo Cristi Road, Paradise Valley. Los precios se enumeran por separado para cada evento. 602-955-7878, hermosainn.com/scottsdale-paradise-valley/event-registration.

Comida con vegetales orgánicos en el Festival de la Cosecha de Arizona y Mercado de Agricultores de Chandler. (Foto: kasto80, Getty Images/iStockphoto)

Festival de la Cosecha de Arizona y Mercado de Agricultores

Comience a cumplir con la lista de regalos navideños en este mercado al aire libre, con más de 100 vendedores que ofrecen joyas, ropa, arte, productos frescos y comidas gourmet artesanales. Otros puntos destacados incluyen concursos de lanzamiento de calabaza, de comer pays y desgranar mazorcas, además de una zona para niños. Un jardín de la cerveza contará con cervezas de calabaza y otras cervezas de la temporada.

Detalles: 9 a.m.-6 p.m. Domingo, 12 de noviembre. Dr. A.J. Chandler Park, 178 E. Commonwealth Ave., Chandler. Gratis. arizonaharvestfest.com.

Deliciosas opciones de comida en las porciones promocionadas en el Slider Throwdown. (Foto: Photos provided by Arizona Taco)

La Pelea de las Porciones

Los populares camiones de comida locales competirán por lograr capturar el gusto de sus muestras de comida en este evento, que beneficia a la Fundación Amigos de Arizona Friends of Foster Children Foundation. Los camiones de comida incluyen Left Coast Burrito, Emerson Fry Bread, Two Fat Guys Cheese y Head to Hoof, entre otros.

Detalles: mediodía-3 p.m. Domingo, 12 de noviembre. Kierland Commons, Scottsdale Road y Greenway Parkway, Phoenix. 30 dólares (incluye una porción de los platillos por cada camión de comida). https://fs25.formsite.com/AFFCF/form26/index.html.

El Festival de la Piza de Phoenix regresa al parque Margaret T. Hance. (Foto: Flargus)

Festival de la Pizza de Phoenix

Consiga toda la exquisitez y el sabor del queso que quiera, con las porciones servidas de 15 vendedores de pizza, incluyendo Saffron Jak, Dough Broughs, Kono Pizza y Freak Brothers Pizza. Los vendedores ofrecerán rebanadas de 2 a 4 dólares, cerveza artesanal y vino estarán disponibles para la venta. Las bandas musicales que amenizarán incluyen Haymarket Squares y People Who Could Fly. La pizza y las bebidas se pueden adquirir solamente con efectivo, y los cajeros automáticos estarán disponibles en el sitio. Las entradas se venden únicamente por internet.

Detalles: 11 a.m.-5 p.m. Sábado, 18 de noviembre. Margaret T. Hance Park, 1201 N. Third St., Phoenix. 10 dólares. phoenix.pizza.

Cerveza y comida durante el evento organizado por el gremio de fabricantes de cerveza de Arizona. (Foto: Photo provided by Levitate Agenc)

Bola de los Cerveceros

El gremio de los cerveceros artesanales de Arizona celebra sus creaciones de esta bebida alcohólica en una velada con el tema histórico de la prohibición. Disfrute de una gran variedad de cervezas de Arizona y disfrute bocadillos y de cinco puestos de comida. Se invita a vestirse con los mejores atuendos inspirados en la década de 1920 y hay que asegúrese de dar la "contraseña" en la puerta. Reservaciones de mesas VIP están disponibles.

Detalles: 6-10 p.m. Sábado, 18 de noviembre. Warehouse 215 y Bentley Projects, 215 E. Grant St., Phoenix. 125 dólares. chooseazbrews.com.

Las mejores recomendaciones de la comida vegana en el Festival Vegano del Suroeste en Phoenix. (Foto: Courtesy of Pomegranate Cafe, Courtesy of Pomegranate Cafe)

Festival Vegano del Suroeste

El primer festival que beneficia a la Granja Santuario, contará con una amplia variedad de vendedores de alimentos, comerciantes y organizaciones, incluyendo Green New American Vegetarian, Desert Roots Kitchen, Pomegranate Cafe, Arizona Vegan Education Group y Vegan Outreach. Habrá sesiones de trabajo que abordarán varios temas, incluyendo por qué vivir vegano y cómo criar a niños veganos en un mundo no vegano. Jam Now y West Hill Brothers son parte del entretenimiento, y el comediante Myq Kaplan servirá como maestro de ceremonias.

Detalles: 10 a.m.-5 p.m. Domingo, 19 de noviembre. Steele Indian School Park, 300 E. Indian School Road, Phoenix. Gratis. swvegfest.com.

Deliciosas creaciones de helados en el artoficecreamexperience,en Scottsdale. (Foto: Jan D'Atri/Special for The Repub, Jan D'Atri/Special for The Repub)

El Arte de Hacer Helado

Una experiencia emergente interactiva contará con ocho salas de exhibición, cada una enfocada en un particular sabor o elaboración del helado. Cada establecimiento ofrecerá enseñanzas prácticas, muestras de helado y una oportunidad para tomarse selfies con las creaciones.

Detalles: 10 a.m.-7: 30 p.m. 22 de noviembre-ene. 12. 4224 N. Craftsman Court, Scottsdale. 25 dólares; 15 dólares para niños de 4 a 12 años; gratis para niños de 3 años o menores. 480-666-5545, artoficecreamexperience.com.

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/2017/11/06/festivales-comida-y-bebida-en-noviembre/837901001/