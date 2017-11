La cantante nacida en Phoenix fundirá su voz a los sones del Mariachi Vargas de Tecalitlán y a los del Mariachi Ángeles de Pepe Martínez, el sábado 4 de noviembre

Su origen latino y su vena artística familiar, le dan a Marisa Ronstadt un estilo interpretativo único. (Foto: Carlos Chavez/ The Arizona Republic) Story Highlights Marisa es familiar de la estrella de la música Linda Ronstadt, a la escuchaba desde muy chica.

Vuelve a su casa en el Valle después de trabajar los últimos años en Los Angeles, California.

Asegura que, aunque le gustan todos los ritmos, la música del mariachi la transforma en otra.

Marisa Ronstadt ha estado cantando desde que tenía 7 años: hip hop, pop, rock, probablemente puede cantar lo que sea, pero la música de mariachi toca algo muy profundo en su interior que incluso ella no lo puede explicar del todo.

"No es solo algo que escuchas", dice, por teléfono en Los Ángeles. "Es una experiencia que realmente sientes. Y cuando lo canto, sale de una parte diferente de mí ser. Es el esfuerzo de otro músculo y viene de una zona especial de mi cerebro. Es una presentación aparte y una experiencia completamente distinta".

La nativa de Phoenix ha estado ejercitando mucho ese músculo del mariachi desde el año pasado. La cantante era una habitual integrante de la escena musical de Valle durante años, con temporadas en locales concurridos como Chicano Power Revival Orchestra, Pazport y Str8Up Band. Se fue de Arizona hace 11 años para seguir su carrera en Los Ángeles.

Marisa Ronstadt gusta de toda clase de ritmos musicales y ha trabajado en los escenarios más populares del Valle. (Foto: Carlos Chavez/ The Arizona Republic)

Ahora, ella regresará para actuar como parte del Festival del Mariachi 2017, una fiesta programada para el sábado 4 de noviembre en el Teatro Orpheum. El espectáculo tiene un significado especial para Ronstadt, y la toma como una presentación que le da la bienvenida y la oportunidad de mostrar lo que ha venido haciendo los últimos meses.

Por ejemplo, se presentó en un "Mano a Mano Ranchero" en México, una producción itinerante que presentaba una combinación de cantantes estadounidenses y mexicanos con música de mariachi. En septiembre, ella apareció en otro proyecto que la acercó un poco más a casa. Fue la vocalista destacada en "¡Viva La Tradición! 30 años de 'Canciones de Mi Padre' ", una producción que conmemora el 30 aniversario del disco de mariachi de Linda Ronstadt "Canciones de Mi Padre ".

Marisa Ronstadt en la presentación del espectáculo ¡Viva La Tradicion! 30 Años de Canciones de Mi Padre! en Los Angeles. (Foto: Special for The Republic.)

Este reconocido álbum "fue la primera imagen que tuve sobre Linda", reconoce Ronstadt. "Tenía 8 años y no sabía nada de su música en inglés. 'Canciones de Mi Padre' era lo que sonaba el sábado cuando estábamos limpiando la casa o iba en el automóvil de mi padre".

El padre de Marisa Ronstadt es José Armando Ronstadt, un conocido periodista y una personalidad de la televisión en el mercado de habla hispana. Será el maestro de ceremonias del Festival del Mariachi 2017 y ha sido parte integral de la Conferencia Internacional del Mariachi de Tucson (fue incluido en el Salón de la Fama de la organización en el 2003). Y el apellido no es una coincidencia: el padre de José y el padre de Linda fueron primos hermanos.

El periodista José Armando Ronstadt (derecha) es padre de Marisa y un pilar en su formación musical. (Foto: Mark Henle, Mark Henle/The Arizona Republic)

Cuando era niña, Linda era "esa mujer con la que podía identificarme porque era una chicana como yo, y me sentía muy bien al aprender sus canciones", recordó Marisa Ronstadt. "Fue como un viaje de descubrimiento: 'Dios mío, esta mujer es una superestrella del rock and roll, una estrella del pop, una estrella de todo, pero la conocí a través del disco de 'Canciones' ".

Ronstadt estudió música de mariachi en su adolescencia, pero su carrera de solista se ha centrado más en ritmos de R & B y sonidos pop contemporáneos: como Marisa & the Know-It-Alls, lanzó un álbum extraordinario en 2014, "Blueberry Moon. "Pronto se lanzará un material que ella llama primo de ese disco. Pero Susie García, quien tuvo algo que ver en el "Mano a Mano" en México y produjo el espectáculo del tributo a Ronstadt, tuvo que convencerla de que volviera a la música de mariachi.

Linda Maria Ronstadt, nacida en Tucson en 1946, es tía de Marisa y es una popular cantante que ha ganado 11 Grammy Awards, tres American Music Awards, dos Academy of Country Music, un Emmy Award y un ALMA Award, y muchos de sus álbumes han sido certificados en oro, platino o multiplatino en los Estados Unidos e internacionalmente. (Foto: Rocky Schenck, Handout)

"No había tocado música de mariachi en años", dice Ronstadt. "Y ella dijo: 'Esto está en tu sangre. Naciste y creciste para esto. 'Y esas palabras fueron muy emotiva para mí. Cuando eres chicana a veces sientes que no perteneces por completo a un solo lugar, y esta persona era alguien que decía: 'Oye, esto es lo que deberías estar haciendo' ".

El espectáculo de Ronstadt fue aún más difícil de comercializar. Había que considerar toda la relación familiar, y no quería que se la viera explotando el legado dejado por Linda. Esto último no fue un problema; Linda endosó la producción con una carta que se incluyó en el programa.

Ronstadt tampoco suena como su familiar superestrella. La voz de Marisa es igual de potente, pero ella tiende a ser una intérprete más espontánea y audaz.

"Tuve una larga conversación con mi padre acerca de que no quiero que nadie piense que estoy tratando de llenar los zapatos de Linda", argumenta. "Mi papá dijo: 'Nadie va a pensar eso y a quién le importa si lo hacen'?, 'Realmente me atrapó. Él me comentó: 'Hay muchas niñas que crecieron escuchando ese álbum y sienten lo mismo que tú en ese sentido. Saben las mismas canciones que tú. No estás haciendo esto por los demás. 'Y luego pensé,' OK, lo entiendo, y haré todo lo posible para patearles el trasero".

El espectáculo de Ronstadt se agotó en Los Ángeles y se habla de llevarlo de gira. Pero la audiencia en el Orpheum escuchará a Marisa interpretar el mismo programa de canciones, con material de "Canciones" y "Mas Canciones", la secuela de 1991.

Linda Ronstadt apoya totalmente la carrera de Marisa y ha dado su visto bueno en la elaboración de su material discográfico. (Foto: Amy Sussman, Amy Sussman/Invision/AP)

No me parezco a Linda, y eso es lo bonito", comenta. "Al principio intenté sonar como Lola (Beltrán), como Lucha Villa, como Amalia (Mendoza), pero es imposible y me detuve. Sueno como yo, pero con estas canciones, intento algunos cambios de voz como Linda, cuando pasa de su voz de falsete a su registro bajo. Quiero decir, ese es mi objetivo, pero no significa que vaya a tratar de sonar como ella".

Interpretará canciones como "Por un amor" y "El crucifijo de piedra" material incluido es los discos. Este último presenta algunas combinaciones vocales en "Mas Canciones" que inicialmente intimidaron un poco a Marisa.

"Al final de la canción, ella canta una nota alta de falsete, y eso la convierte en una vaca sagrada", dice emocinada Ronstadt. "Su rango es fenomenal. Cuando Susie armó la lista de canciones, pensé que no había forma de que pudiera hacer esa canción. Pero ahora la estoy interpretando y se siente muy bien. Con un poco de suerte le estaré haciendo justicia. No estoy en el reino de Linda Ronstadt, pero me hace sentir como si yo fuera parte de algo más grande".

Presentar estas canciones en su ciudad natal es una buena manera de vincular todo en un solo concepto.

"Estoy realmente contenta de traer esto a mi casa", dice Marisa. "Estuve en Los Ángeles, pero Phoenix es mi hogar. Esta es mi base, mi campo de entrenamiento. Canciones y educación: eso es lo que me enamoró de la música, especialmente de la música del mariachi".

Festival del Mariachi 2017

Qué: El evento presenta al Mariachi Vargas de Tecalitlán, al Mariachi Angeles de Pepe Martínez Jr. y Marisa Ronstadt. José Armando Ronstadt es el maestro de ceremonia.

Cuándo: Sábado 4 de noviembre a las 7 de la tarde.

Dónde: Teatro Orpheum, 203 W. Adams St., en el centro de Phoenix.

Admisión: De 40 a los 90 dólares.

Detalles: 877-840-0457, o en el sitio de internet http://phoenix.ticketforce.com.

Traducción Alfredo García

