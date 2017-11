El reconocido actor mexicano asegura que nunca vio que Televisa coordinara encuentros personales entre sus publicistas y las actrices de sus diferentes telenovelas

Don Eric del Castillo asegura que él jamás ha visto que Televisa utilice a sus actrices para "entretener" publicistas, como afirmó Kate. (Foto: La Voz.) Story Highlights Aseguró que vio pasarelas para que los de mercadeo supiera de las mujeres que laboraban en Televisa.

Desde hace 55 años trabaja con la televisora y aunque su hija la ataque ahora, respeta su opinión.

Dijo que ella es soltera, adulta e independiente y que no debe opinar sobre su comportamiento.

Luego de que Kate del Castillo asegurara en su documental "Cuando Conocí al Chapo" que en Televisa las actrices son ofrecidas para “entretener” a los publicistas, el actor Eric del Castillo aseguró que él jamás ha visto que la televisora actué de esa forma.

"De eso no sé absolutamente nada, a mí no me tocó vivir eso, a mí no me invitaron, pienso yo que la invitaban, pero no para cosas de prostitución, eso lo están exagerando; no sé, simplemente era como una especie de pasarela para que vean a las estrellas con la que trabaja Televisa, pero nada más", comentó el actor.

Aunque don Eric no está de acuerdo con estas declaraciones de Kate, porque obviamente ella está hablando de la moral de la empresa donde él trabaja desde hace 55 años, como padre la respeta y su apoyo es irrestricto.

"Es la opinión de mi hija Kate, ahí tienen todas las respuestas a todo lo que quieran preguntar, a nosotros no nos queda más que apoyar a mi hija, su punto de vista puede ser muy criticable, pero para nosotros es nuestra hija y la apoyamos", indicó.

Pese a que su proceder o sus declaraciones han puesto en jaque a sus padres, Kate siempre ha contado con su apoyo irrestricto. (Foto: Francisco Morales/La Voz.)

Sobre las revelaciones que hizo Kate al contar que tuvo relaciones sexuales con Sean Penn, el actor señaló que como padre se sintió mal, pero ella es una mujer soltera, adulta, independiente y ante eso, él no tiene nada que opinar; aunque la madre de la actriz no se quedó callada.

"Yo no sé si tuvo una relación o no, yo lo oí ahí nada más. Y si la tuvo, qué mal gusto, está feo como él solo", explicó doña Kate Trillo.

