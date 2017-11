A pesar de que la autoridad concedió al actor cuatro horas para convivir en libertad con el pequeño, la actriz apeló esta decisión

Gil seguirá luchando para demostrar que hay una persecución, y fabricación del caso, un pisoteo y una humillación

La actriz subió parte de la sentencia del juez alegando que Julián no proporcionó los nombres de las enfermeras

Con lágrimas, consternado, enojado, frustrado, Julián Gil denunció que no pudo ver a su hijo libremente, durante cuatro horas, como lo estableció ya un juez, debido a que Marjorie de Sousa apeló esta decisión, ya que aseguró, no se puede separar de su hijo esas cuatro horas cada 15 días, porque aún está lactando, lo que no entiende el actor, ya que Matías permanece en México, mientras Marjorie trabaja en Miami; aunque la actriz se defiende, asegurando que Julián no proporcionó los nombres de las enfermeras que en esas cuatro horas cuidarán del bebé y por ello no le permite convivir con el niño.

"Se los dije en el aeropuerto, estaba seguro que habría una apelación, se me está haciendo hasta lo imposible por separarme del niño, como lo han estado viendo; yo tengo el alma partida por el niño, por los derechos de del niño", indicó el actor afuera del juzgado de lo familiar.

Ante la apelación, Julián aseguró que no desistirá por ver a su hijo, que desafortunadamente queda en medio de esta contienda.

"El siguiente paso es seguir luchando y seguir demostrando que de alguna manera aquí hay una persecución, aquí hay fabricación del caso, aquí hay un pisoteo y hay humillación. Si el juez dice soy el más grande narcotraficante de América y Rusia, pues está bien que la señora venga a apelar, pero que no venga a apelar porque supuestamente le tiene que dar pecho", señaló.

Posteriormente, en sus redes sociales el actor lamentó que Marjorie tenga un doble discurso y siga impidiendo que él se reúna con su hijo.

"Me quedé esperándote hijo mío. He tenido días difíciles y hoy una vez más la señora se burla de todos y de mi hijo Matías después de meses de lucha para poder estar con mi hijo y el juez que atiende el caso se pronuncia a mi favor dándome el derecho de compartir con mi Mati fuera de los juzgados. Ayer, y como se los había comentado, no sólo promovieron una apelación, también interpusieron un amparo alegando que no puedo estar con mi hijo porque según el perito la madre no se puede despegar de su hijo porque tiene que seguir lactando (Que alguien me explique cómo le hace ella mientras pasa toda la semana en Miami y el niño en México) Es fácil pararse a dar entrevistas y llenarse la boca diciendo “yo jamás separaría a mi hijo de su padre” y por otro lado hacer hasta lo imposible para que no esté con él. “¿Son muchas 4 horas cada 15 días? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué tanta artimaña? Hay que promover el amor por el bienestar del niño. ¿Por qué tanto dolor y mentira? Matías no sólo necesita dinero, también necesita el amor de su Padre", escribió el actor. NI TAMPOCO NECESITA 2 ENFERMERAS, PERO SI TENGO QUE PONERLE 20 SE LAS PONGO CON TAL DE ESTAR CON EL PD YO NO TENGO LA NECESIDAD DE ELIMINAR LOS COMENTARIOS

Marjorie responde a Julián

Tras las declaraciones del actor, la actriz subió parte de la sentencia del juez en donde ella alega que Julián no proporcionó los nombres de las enfermeras, motivo por el cual su equipo de abogados apeló la decisión del juez.

"A los medios de comunicación y al público en general. Referente a la resolución del Juez, con respecto a la convivencia entre Matías y Julián Gil, es importante destacar que deseo la convivencia entre mi hijo y su papá. Sin embargo, la apelación promovida por el equipo jurídico que me representa, va en función de que no se cumplieron los requisitos señalados en la pericial médica, ni en el acuerdo dictado por el Juez. En dicho acuerdo se estipula claramente que, en un máximo de 3 días, deben proveerse los nombres de las enfermeras al juez competente para que asistan con el cuidado de Matías y que es imprescindible que estén con él, que deben conocer a la perfección sus hábitos alimenticios y cuidados médicos. Lamentablemente, los nombres no fueron proporcionados a la autoridad y, como siempre lo he expresado, el cuidado y salud de mi hijo son prioridad. Finalmente, reiteró mi voluntad de llegar al mejor acuerdo para el bienestar de Matías. gracias por su atención", escribió

