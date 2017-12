Después de perder el sábado ante su compatriota Miguel Román, el sonorense Orlando Salido, de 37 años, anunció su retiro, días después recula

CIUDAD DE MÉXICO -- El "Siri" ya lo pensó bien y mejor sigue activo para 2018.

Después de perder el sábado ante su compatriota Miguel Román, el sonorense Orlando Salido, de 37 años, dijo que no seguiría más en el boxeo, palabras que, afirma, fueron de coraje y frustración, por lo que abre la puerta para pelear en 2018.

El dos veces monarca del orbe en distintas divisiones ha protagonizado grandes batallas en los últimos años, enfrentando desde peleadores como Juan Manuel López, Mikey García, Orlando Cruz, Román Martínez, Francisco Vargas hasta Vasyl Lomachenko, éste último quien tiene solamente una derrota como profesional, precisamente ante el "Siri".

"Después de la pelea del sábado dejé que mis sentimientos y frustraciones me hicieran decir cosas que no pensé bien. Fue una pelea aguerrida y difícil en la cual no pude hacer las cosas en el ring, lo que atribuí a mi edad y a las muchas guerras que he tenido en mi carrera.

"Sé que todavía puedo hacer las cosas mejor y por eso voy a mantener mis opciones abiertas en 2018. A veces al término de una pelea y en el calor del momento se dicen cosas que, cuando uno se toma tiempo para reflexionar, no debería haberlas dicho. Quiero regresar al ring y darles a mis seguidores más espectáculo, y creo que aún tengo algo bueno que ofrecer al boxeo", expresó.

Salido (44-14-4, 31 KO's), quien debutó en marzo de 1996, no se descarta que Vasyl lo enfrente el próximo año, pues el ucraniano quiere sacarse esa espina.

