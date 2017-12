A principios de este año se filtró información de que la Liga planea incrementar de 30 a 32 equipos, y que la Ciudad de México es un firme candidato

El chihuahuense Eduardo Nájera jugó para varios equipos de la NBA. (Foto: Getty Images) Story Highlights Seattle, la Ciudad de México y Louisville como las tres ciudades candidatas mejor posicionadas

En la puja también aparecen Kansas City, Virginia Beach, Anaheim, San José y hasta Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO -- Eduardo Nájera estuvo por 12 campañas en la NBA. Sabe cómo se mueven las aguas en la Liga, y por eso cree que México tiene que demostrar que tiene la capacidad para ser tomado en cuenta en un futuro proceso de expansión.

"Creo que es importante demostrarles que tenemos la plataforma económica o financiera para soportar a un equipo, pero estar enganchados (teniendo juegos oficiales) en el ambiente es muy importante", expresó el chihuahuense, quien está de visita en la Ciudad de México para acudir a los duelos de Nets ante Thunder y Heat, además de ser parte del anuncio de la nueva Academia que presenta la NBA en conjunto con la Conade.

A principios de este año se filtró información de que la Liga tenía un plan a mediano plazo, probablemente explorar un proceso de expansión para inicios de la siguiente década.

El plan es incrementar de 30 a 32 equipos --dos conferencias de 16 equipos--, con Seattle, la Ciudad de México y Louisville como las tres ciudades candidatas mejor posicionadas para participar en el proceso, aunque también aparecen Kansas City, Virginia Beach, Anaheim, San José y hasta Las Vegas como opciones.

Nájera está en la Ciudad de MÈxico para ver los duelos de la NBA. (Foto: Agencia Reforma)

"He hablado con personajes y creo que según lo que he escuchado sería una expansión, y no mover a un equipo. Una expansión para el comisionado (Adam) Silver) sería atractiva, sabemos que están viendo varias ciudades, va a ser algo emocionante decidir. Antes decíamos 'estamos a 10 años y ya se pasaron', ahora estamos cerca, y bueno, se necesita también un inversionista, pues no es cualquier cosa, pero ya se tiene la arena", agregó.

Hay que recordar que la última expansión de la NBA ocurrió en 2004, cuando nacieron los Bobcats de Charlotte, y de 1961 a la fecha, el actual periodo de 13 años sin agregar equipos ha sido el más largo sin una expansión.

