GUADALAJARA, Jalisco -- Como seleccionado nacional de confianza, Oswaldo Alanís reveló este lunes que la tarea personalizada que les dará Juan Carlos Osorio, es para fortalecer áreas que en sus clubes no siempre hacen.

"Es un trabajo que nos va a enviar, todavía no lo tengo palpable, (...) es un trabajo para complementar, para una atención a ciertos músculos, ciertas partes del cuerpo que a veces no tomamos en cuenta y que son muy importantes para detalles muy sencillos, pero indispensables en el futbol", explicó el defensa zurdo del Guadalajara.

Y es que al finalizar la eliminatoria, Osorio declaró en Honduras que a la base de 35 jugadores en promedio que podrían ir al Mundial de Rusia, les darían una tarea individual a ejecutar antes de ser elegidos en la lista Final.

"Son las bases a las que a veces no tenemos referencia, pensamos que el entrenar fuerte las piernas es lo más elemental, pero a veces es la parte del centro del cuerpo la que también se tiene que tener muy fortalecido, entonces nos hizo una presentación, nos hizo (una explicación) del porque esos trabajos nos pueden servir, en conjunción claro, con nuestros clubes, cosas que también a veces hacemos ahí, que ya se sabe que cada grupo tiene su forma de trabajar, pero al que crea que le puede servir lo va a trabajar para mejorar al final", detalló Alanís.

Sin embargo, ese anuncio del colombiano no a todos le cayó en gracia, como lo hiciera ver el técnico del FC Porto, Sergio Conceicao, quien criticó duramente la sugerencia del seleccionador nacional, por considerar que en su club ya se cubren esas asignaturas.

"Son ideas, al final habrá quienes no les guste que les dejen un trabajo extra, habrá quien te diga que es suficiente con lo que se hace en el club, pero por eso digo que es complementario, es un trabajo no para que lo hagas como único pendiente y no trabajes aquí, es complemento, darle énfasis a detalles a los que a veces no tenemos referencia, pero que es parte de la innovación y es lo más actual en el futbol mundial", agregó Alanís.

