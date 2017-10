El ex jugador profesional Jesús Mendoza compartió sus experiencias con jóvenes futbolistas e informó del evento del próximo sábado 18 de noviembre

José de Jesús Mendoza Magaña visitó Phoenix la semana pasada. (Foto: Alfredo García/La Voz) Story Highlights Fue un aguerrido extremo por izquierda que debutó en 1997 con el conjunto del León.

Es ex jugador que se destacó en equipos como las Chivas o las Águilas del América.

También vistió la casaca de clubes como el San Luis, Atlante, Monarcas Morelia, Veracruz, Necaxa.

Mayores informes de evento se pueden obtener en el teléfono (480) 709-7076.

“Chequen en internet quien soy. Vean algunos videos que hay sobre mí en Youtube y traten de poner en práctica mis consejos”, les dijo Jesús Mendoza a decenas de niños que participaron de tres días de clínicas en canchas del oeste del Valle, la semana pasada.

Hace casi cinco años que “Chuy” dejó las canchas del profesionalismo y desde entonces se ha dedicado a prepararse para dirigir un equipo, sin dejar de lado la oportunidad de convivir con jóvenes en diferentes partes de México y los Estados Unidos.

“La mayoría de ellos no me conocen y no me vieron jugar al futbol, pero aprovechan este nuevo mundo de la información y mantienen la ilusión de algún día ser profesionales, por ello es que intento dejarles algo positivo en sus vidas”, dijo a La Voz el ex jugador que se destacó en equipos como las Chivas Rayadas del Guadalajara o las Águilas del América.

Mendoza convivió con integrantes de clubes locales como Coras USA y Deportivo Vendaval. (Foto: Alfredo García/La Voz)

Fue un aguerrido extremo por izquierda que debutó en 1997 con el conjunto del León, y posteriormente jugó un par de temporadas con Chivas, por lo que su llegada al América fue de controversia por su pasado con el archirrival, aunque hizo olvidar todo al ser parte de dos campeonatos de las Águilas; 2002 y 2005. También fue campeón con el Monterrey en 2003.

“Aunque dejé el futbol como jugador, mi idea es seguir en el ambiente y por ello me gradué hace un tiempo como director técnico en la Escuela de la Federación Mexicana de Futbol. Ya he tenido algunas oportunidades dirigiendo jóvenes, pero es como volver a empezar en el futbol, picando piedra desde abajo y esperando una ocasión para mostrar mis conocimientos”.

Niños y niñas integrantes de clubes como Coras USA y Deportivo Vendaval participaron de los entrenamientos organizados por Deporte Caliente Arizona y convivieron con Mendoza, despidiéndose luego de tres intensos días de trabajo pero esperando verlo en acción el próximo mes de noviembre.

Jesús Mendoza traerá al Valle el “Clásico de Leyendas Águilas vs Chivas”. (Foto: Alfredo García/La Voz)

Habrá un “Clásico” en el Valle

José de Jesús Mendoza Magaña también vistió la casaca de clubes como el San Luis, Atlante, Monarcas Morelia, el Tampico Madero, Salamanca, Veracruz, Necaxa, La Piedad, Celaya y el Irapuato, de donde se retiró en el 2013.

“Tuve muchas experiencias y me entregué al máximo en cada escuadra de la que fui parte, pero muchos me recuerdan más por el paso por Chivas o América, donde coseché grandes amigos. Muchos de ellos regresarán conmigo a Phoenix para revivir la clásica rivalidad del futbol mexicano”, expuso Mendoza.

Junto con el directivo y empresario Salvatore Alcaraz, “Chuchito” como también se le conocía, traerá al Valle el “Clásico de Leyendas Águilas vs Chivas” una competencia de 6 contra 6 que se jugará en la cancha de la escuela Trevor G. Browne (7402 W Catalina Dr, Phoenix, AZ 85033), el sábado 18 de noviembre.

“Traeremos a Isaac Terrazas, Andrés Chitiva, Hugo Castillo, Reynaldo Navia, Antonio Carlos Santos, Joel “Tiburón” Sánchez, Paulo César "Tilón" Chávez, Gustavo “Gusano” Nápoles, Alberto Coyote, Damián Álvarez, y estamos en pláticas con Alberto Becerra y Adrián Chávez”, concluyó el deportista.

Mayores informes de evento se pueden obtener en el teléfono (480) 709-7076.

Chuy Mendoza aconsejó a los futbolistas e impulsó sus sueños de ser profesionales en el futbol. (Foto: Alfredo García/La Voz)

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/deportes/2017/10/09/anuncian-clasico-de-leyendas-en-phoenix/747830001/