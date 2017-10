Éste miércoles 4 de octubre se jugará el partido del Comodín entre D-backs y Rockies, por lo que el club les pide a los fanáticos que lleguen temprano para disfrutar del festival en la calle

Zack Greinke será el pitcher que suba al montículo por los D-backs en el Juego de Comodín, para enfrentar a Jon Gray. (Foto: Getty Images) Story Highlights El Himno Nacional será interpretado por Jesse McGuire

El ex QB de Cardenales Kurt Warner lanzará la primera bola

Se celebrará el 'Festival de la Calle' en las inmediaciones del estadio, a partir de las 3:00 pm

PHOENIX - Los Arizona Diamondbacks sugieren que fanáticos lleguen temprano el miércoles y disfruten del festival en la calle que iniciará a las 3:00 p.m. en las Calles 4 y Jackson antes del Juego de Comodín. Las puertas de Chase Field abrirán a las 3:00 p.m. y el primer lanzamiento está programado para las 5:08 p.m.

Se les pide a los fanáticos que estén en sus asientos a las 4:30 p.m. para que disfruten de las festividades del prejuego que incluirán:

Primer lanzamiento ceremonial del mariscal de campo y miembro del Salón de la Fama de la NFL Kurt Warner

Himno Nacional interpretado por Jesse McGuire

Bandera Americana en la forma de Estados Unidos de 90 pies x 180 pies presentada en el terreno de juego por miembros uniformados Militares y por los Departamentos de Policía y Bomberos de Phoenix.

Los D-backs tendrán un festival en la calle iniciando a las 3:00 p.m. en las Calles 4 y Jackson. (Foto: Alfredo García/La Voz)

Los D-backs tendrán un festival en la calle iniciando a las 3:00 p.m. en las Calles 4 y Jackson que consistirá de música en vivo de "Rock Lobster," zona de cerveza, mercancía de postemporada y al equipo de promociones de Los D-backs.

Kurt Warner, ex QB de Cardenales y miembro del Salón de la Fama, lanzará la primera bola en el juego. (Foto: Christian Petersen, Getty Images)

El restaurante Game Seven Grill abrirá a las 11:00 a.m. y estará abierto hasta una hora después de que termine el juego. Mark Zubia de "The Pistoleros" se presentará en el Draft Room, presentado por Four Peaks, a las 4:00 p.m.

Los primeros 45,000 fanáticos que entren al estadio recibirán una Rally Towel (Toalla Rally) de Los D-backs, cortesía de Cox Communications, Fry's Food Stores y PetSmart. El juego del miércoles también será el primer juego de postemporada de Major League Baseball con perros presentes en el PetSmart Patio.

Durante toda la postemporada, fanáticos podrán participar en el D-backs 50/50 Raffle (Rifa 50/50 de Los D-backs) en el estadio, donde la mitad será a beneficio de la Fundación de los Arizona Diamondbacks. Además, fanáticos podrán comprar artículos de postemporada usados por los jugadores en D-backs Authentics.

Fanáticos todavía tienen acceso a boletos de postemporada al convertirse abonados de boletos para la temporada 2018, que incluye boletos de temporada completa, media temporada, plan de series o de fin de semana que están disponibles en dbacks.com/seasontickets o por teléfono al 602.462.4600. Un número limitado de asientos para el Juego de Comodín estarán próximamente disponibles y fanáticos pueden visitar losdbacks.com/postemporada para más información.

La Tienda de Equipo en Chase Field está surtida con mercancía de postemporada y está abierta de 9 a.m. - 7 p.m., siete días de la semana, hasta que finalice la temporada. Para preguntas sobre la mercancía, favor de llamar a la Tienda de Equipo en Chase Field al 602.462.6701.

Los primeros 45,000 fanáticos que entren al estadio recibirán una Rally Towel (Toalla Rally) de Los D-backs. (Foto: David Wallace /The Republic)

